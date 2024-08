Idén nyolcadik alkalommal rendezik meg a The Sound of Füred című mesterkurzust és fesztivált Bálint János, Liszt-díjas fuvolaművész, a Detmoldi Zeneművészeti Főiskola professzora, művészeti vezető, a Ferencsik János Zeneiskola és a Balaton-Part Zenekultúrájáért Alapítvány együttműködésével. A fesztiválon a hazai és nemzetközi zenei élet világhírű művészei tartanak mesterkurzust, mutatkoznak be a Ferencsik János Zeneiskolában, a Zsidó Kiválóságok Házában, a Szőcs Géza Irodalmi Szalonban, a Zenepavilonban és a Vaszary Kávézóban augusztus 18-27 között.