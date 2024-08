A Bakony fővárosának történelmi szempontból fontos pontjai lesznek idén is a Zircikon helyszínei. Ezeket augusztus 18. és 20. között ingyenesen vagy kedvezményesen lehet megtekinteni. Persze ezeket a fesztivál után is felkereshetjük, de épp ezért érdemes rájuk felhívni a figyelmet. Akadnak köztük ismertek és kevésbé ismert kincsek, értékek is. Például beszélhetünk az apátság kiállításairól, az agrárműszaki emlékek gyűjteményéről, a Reguly-múzeum Év Kiállítása díjas tárlatáról, a Regulyversumról, a Rákóczi térről, a Bakonyi Természettudományi Múzeumról, a kistemplomról, a műemlékkönyvtárról, az arborétumról, a királyteremről, a Vörös-toronyról, a mai bazilika elődjéből, a régi templomból megmaradt oszlopról, ami a városcímerre is rákerült. Riportalanyunk azokat ajánlotta, amelyeket a Zircikon alatt kedvezményesen vagy ingyenesen lehet megtekinteni, és több olyat, amelyhez kedves személyes emlékei kötődnek. Arról szintén beszélt, hogy tapasztalatai szerint mi az, amit tudnak Zircről a távolabbról idelátogatók és mi az, amit nem, de érdemes lenne megismerniük. Ennek a mintegy hat és félezres lélekszámú bakonyi kisvárosnak ugyanis annyi kincse van, akár egy nagyvárosnak és persze a túrázók paradicsoma.