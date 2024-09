Hegedűs Barbara alpolgármester köszöntőjében elmondta, a városházán kíváncsisággal figyelték azt, hogy milyen élettel lehet megtölteni a tavaly évvégén átadott vadonatúj komplexumot. Veszprém célja egyértelmű volt: a Kabóca Bábszínház méltó helyre kerüljön, legyen színes és sokrétű a működése, elérve még több korosztályt, ugyanakkor képes legyen a város kulturális életének egyik alapkövévé válni. Szerinte nagyot lépett előre a bábszínház minden szinten.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Markó Róbert igazgató az elmúlt nyárról, és a mögöttünk hagyott évadból kiemelte a három turnusnyi bábos tábort, azt, hogy a Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésben ukrán kisgyerekeknek is tarthattak kurzust, de szót ejtett arról is, hogy ellátogathattak Stuttgartba, ahol a Liszt Intézet meghívására a Kismalac meg a farkasok című előadásukat játszhatták. A legszebb esemény az volt szerinte, hogy az intézmény történetében először esett meg az, hogy egy kollégájuk állami kitüntetést vehetett át, név szerint Kerekes Péter, a bábszínház műhelyvezetője kapott Magyar Bronz Érdemkereszt ismerést.

A direktor úgy fogalmazott, még lelkesebben várják a következő évadot. Azért is, mert Kemény Henrik, Kossuth-díjas bábművész 2025 januárjában ünnepelné 100. születésnapját, ami azt jelenti, hogy a Magyar Bábművészek Szövetsége szakmai gondozásában a 2024/25-ös évad Kemény centenáriumi évad lesz, amihez a Kabóca Bábszínház is csatlakozni fog több programmal. Vitéz László megformálójáról elmondott egy anekdotát, mely szerint a bábmester, amikor felállította időről időőre paravánját, azt mondta: ez a világ közepe. A Kabóca esetében a világ közepe a Deák Ferenc utca 13., a Kabóca otthona, ami azért is fontos - számokkal is alá támasztotta - , mert amióta a városnak hála saját helyük van, erőteljesen növekedtek számaik: előadásszámuk 42 százalékkal, a nézőszámuk 29,7 százalékkal, az intézményi bevételük pedig 49,6 százalékkal emelkedett az előző évadhoz képest.

Az várva várt évadról kiemelte, a Kabóca Bábszínház esetében nem csak szlogen az, hogy 0-100 éveseknek játszanak, hiszen repertoárjuk egy fontos részét jelentik a 4 éven aluliaknak szóló babaszínházi előadások, amelyekből az intézmény történetében először bérletet is hirdetnek bölcsődék, illetve óvodák kis csoportjai számára. Kiemelte, programjuk gerincét továbbra is ezek az előadások teszik ki. A tizenkét bemutatóból, amit a következő évadban tartanak nyolc szól gyerekeknek. A program gerince a népmesékre épít, amit mindig úgy igyekeznek megfogalmazni, hogy azok a minket körülvevő világot tükrözzék vissza.