A film bejátszásokkal színesített esten a Csigó Malomban az Életmű- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, Márta István, akit sokan a Művészetk Völgye okán ismernek, saját alkotói életútjába nyújtott betekintést egy-egy zeneműve bemutatásával, azok születése történetét is felidézve.

Vörösváry Ákos is hozzájárult a szerzeményhez

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

Egy végrendelettel indult az életmű

Márta István alkotói munkásságán túl az elmúlt több mint három évtizedben igen sokoldalú kultúra szervező tevékenységével járult hozzá Magyarország kulturális turizmusának felpezsdítéséhez. A pódiumbeszélgetés keretében és a videó felvételek vetítése kíséretében minderről és további terveiről hallgathatta őt a közönség.

Amint elhangzott, a ma 72 éves Márta István gyermekkorában dédanyjának köszönhetően jutott egy zongorához.

– Végrendeletében kérte, hogy vásároljanak nekem, egy gyereknek zongorát. Megvették és zenei általános iskolába írattak a szüleim, akik a Kiskunságból valók voltak és színjátszókörben játszottak, a színházhoz tehát már akkor közel kerültem és egyenes volt az utam a konzervatóriumba, Zeneakadémiára. Ott alapítottam meg az eső zenekaromat, holott a konzervatóriumban az első félévben megbuktatott a tanárom zeneszerzésből. El kellett döntenem, hogy a beatzenét, vagy a komolyzenét választom. Az előbbit, de titokban. Zenekart alapítottam, a Fiatal művészek zenei klubjának zenei vezetője lettem. A Zeneakadémián a Fiatal zeneszerzők csoportját alapítottam meg, egyik tanárom Petrovics Emil volt, akit nagyon szerettem. Akkoriban már harangokra és brácsára írtam darabot, azt játszottam másodévesen, de Petrovicsnak nem nyerte el a tetszését – emlékezett a közelmúltban Életmű-díjjal elismert Márta István.

A moderátorral beszélgetve felelevenítette az akkori korlátokat, útlevelet nem kaptak, legfeljebb néhány országba utazhattak ki. - Lengyelországban virágzott a művészet, tágasabb volt a világ, mint nálunk. Varsóban egy darabomat játszották akkoriban.

Egyik alkalommal Cseh Tamással utaztam ki, akit akkor már nagy örömmel fogadtak Krakkóban. Romániába pedig gyűjteni mentem, autóstoppal és filmfelvevővel. A csángóknál jártam, amikor egy székely bácsit hallottam énekelni, akkor szerettem meg a népzenét.

Zenét, meséket, csujogatásokat, siratóhoz hasonló dallamokat, ahogy én neveztem: siratkozásokat gyűjtöttem valóságos időutazások során. Amikor kiderült, hogy megörökítettem az ottaniakat, megbüntették az összes megszólalót – emlékezett a szerző és az utóbbi anyagból forgatott klipet be is mutatta. Beszélt arról, hogy hosszas gondolkodás után vonósnégyest írt egy ötödik szólamot beépítve, a darabot ma is játssza a tengerentúlon a Kronosz vonósnégyes. Gyűjtött Bartókhoz és Kodályhoz hasonlóan, azonban nem őket utánozva, hanem a technika lehetőségeit használva, új dimenziókat nyitva meg. Rendezett, filmekhez, színdarabokhoz írt kísérő zenét, azon munkáit izgalmas utazásoknak tartja.