Mezőssy Zoltán elmondta lapunknak, hogy nyilvánvalóan a rendezvény különlegesen szép helyszíne az egyik vonzerő.

Forrás: archív

– Az egyik titok a környezet, a helyszín, amely egy kis ékszerdoboz. A Malom-tó, az alsó és a felső tó környezetéhez hasonló szép hely nem sok van Magyarországon, úgy gondoljuk. A híddal, a vízparti sétánnyal, a halakkal, kacsákkal varázslatos helyszínt ad az eseménynek. Másrészt adott a friss fal, amely szintén kuriózum. Sajnos a balatoni halhoz nem lehet hozzájutni, de a tapolcai pisztrángtelepről frissen érkezik az asztalra a hal, és ez megadja a hangulatát a programnak. A badacsonyi borvidék híres, szép fehérborai pedig jól illenek a halhoz. De a koncerteket is ki kell emelni, több színpadon vannak igényes zenés programok, olyanok, amelyek ehhez a környezethez illenek és biztosítják, hogy kellemes háttér mellett találkozhassanak, beszélgethessenek a vendégek – mondta Mezőssy Zoltán.

A fesztivál szeptember 27-én kezdődik és 29-én estig várja a vendégeket több színpadon és a katolikus templomban koncertekkel, borházakkal, gasztrosétánnyal, kézművesvásártérrel. Idén a közeli, Batsányi utcai Művészkert is csatlakozik az eseményekhez pisztrángos művészeti workshopokkal. A programot Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter nyitja meg, a színpadokon a három nap során játszik többek között a Sofi Balogh Trió, a Best of chello és a tapolcai fuvolások, Maszkura és a tücsökraj, a Happy Dixieland Band, a Sillage de Piaf Quartett, az Éliás Gyula Fankustic, a La Barriere, a Blue Cafe Band, az Ed Phillips and the Memphis Patroll, és idén újra lesz lézershow is.