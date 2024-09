A borok alapanyaga főként olaszrizling, rajnai rizling, rizlingszilváni, Pinot Noir, hárslevelű és chardonnay fajták. Annak érdekében, hogy legyenek új dolgok is a hagyományok mellett, idén már habzóbort is készítettek.

Tünde a borászati vonalat viszi a pincében

Fotó: családi



A verjus, a zöld szőlő leve nemcsak fröccsnek, hanem salátadresszingnek is kiváló. Ha pedig éhesek a vendégek, a borkorcsolyát, kecskesajtot, kolbászt a helyi termelőktől szerzik be Mirtillék. Vallják, hogy lehet férfikéz nélkül borászkodni, ha nem is könnyű. A szüleik kitartásra és a munka szeretetére nevelték őket. Tündében valóságos férfierő lakozik, amit régen konditeremben is erősített. No és Mirtill sem esik kétségbe, ha 35 Celsius-fokot mutat a hőmérő szüretkor. Fürdőruha kell csak és napszemüveg, nyafogás helyett a must hűtésének megoldása a feladat, ilyen az idei év. Kevesebb a lé, vastagabb a szemek héja, a cukorfok túlságosan jó, sav nagyon kevés van. Az elmúlt tíz évben egyre inkább jellemző, hogy elégnek a savak. Az idei évben szerencsére egyszerű praktikákkal, éjszakai munkával a lányoknak sikerült jól időzíteniük a szüreteket és remélik, hogy szép borok születnek majd.

A Lengyel kápolna mögött kissé elbújt borászat hölgy vezetői nem törekednek arra, hogy minél nagyobb területet birtokoljanak, inkább a minőség fontossága lebeg a szemük előtt célként. Tünde törekszik arra, hogy minél inkább természethez közeli módon készítse a bort, mert hiszi, hogy ami a szőlőművelés során a növénybe kerül, az a boron keresztül a szervezetünkbe is eljut. Ennek érdekében nem ismerik a műtrágyát, a felszívódó növényvédőszerek használata helyett a szőlő ellenálló képességét növelik. Boraik organikus módon készülnek bioműveléssel immár 2007 óta. A vágókat talajtakaró növényekkel vetették be, hogy megakadályozzák a hegyoldalon lezúduló csapadékvíz okozta termőföldlehordást.

A dédnagyapa által vásárolt egykori pince falai ma támfalak, mellé építette a lányok édesapja közel hatvan éve kőből a régi pincét. Ott ma a hordós tételek erjednek, és az az a hely, ahova Tünde senkit sem enged be. Szentélyként óvja, hiszen ott élesztőgombák segítik a spontán erjedést. A régi mellé épült később az új pince, ahol a reduktív borok készülnek acéltartályokban. A két helyet és a falaik között érlelődő borokat Tünde szigorúan kettéválasztja. Ami közös, az a spiritualitás jelenléte. Tünde és Mirtill hisznek abban, hogy a rezgések egész életünkben, így a borokban is jelen vannak. Ezért az erjedés idején a pincében mindig hallható az 528 Hertz, a szív rezgése, a szeretet frekvenciája. Korábban a Kék Duna keringő is segítette a must erjedését, de időközben a szív rezgése átvette a stafétát.