Az Ajkai Képzőművészeti Egyesület tagsága mutatkozik be az óvárosban a Kirakat tárlaton, amely október 3-án, csütörtökön 16 órakor nyílik meg a Frankel Leó utcában. A megnyitón szerepel a Jubiláte Nőikar Hartinger Nándorné vezetésével, valamint Gácsi István előadó-zenész. A Dorner László alpolgármester és barátai által szervezett programon a mobilitási hét gyermekrajzpályázatának nyertes alkotásai is láthatók, az alkotók ajándékot kapnak. A kiállító művészek Albertné Baptsán Éva, Gombosi Mariann, Helyes Zoltán, Koroncai Márti, Kotsy Ibolya, Lászlóné Horváth Éva, Németh Ferenc, Ozorai Sándor, Szücs Vágner Magdolna, Varga György, Ványa Magdolna és Csarmaszné Réfi Erika. A helyszínen a program idején a kiállítók festményeket, rajzokat és szobrokat készítenek. Aki szeretné, részt vehet az alkotás folyamatában. Az érdeklődőket kézműves-foglalkozás is várja, akiket az Üveges Nyugdíjasklub tagjai süteménnyel és italokkal kínálnak, a tombolasorsoláson a szerencsések a kiállítók alkotásait nyerhetik meg. Az alkotások a Sport, a Frankel Leó és a Móra Ferenc utca kirakataiban láthatók október 21-ig.