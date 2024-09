Hogy mi lesz az és ki írja, persze nem tudhatjuk, de a kicsengése Nyáry Krisztián kommunikációs szakember, író, könyvkiadó és Ugron Zsolna József Attila-díjas, erdélyi születésű magyar író beszélgetésének, amelyet Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter moderál és – mondhatjuk bátran – generál, ez: az irodalmi alkotás, amely kimondottan a Balatonról szól, csakis a Balaton ihlette, bármelyik percben elkészülhet, vagy már kész is, csak még nem tudunk róla.

Nyáry Krisztián kommunikációs szakember, író, könyvkiadó

Fotó: Nagy Lajos/Napló

De amíg ehhez a végső konklúzióhoz eljut a talán kissé szokatlan hármas (bár annyira nem is szokatlan, hiszen Navracsics Tibor és Ugron Zsolna az Európa Kulturális Fővárosa projektben együtt dolgozott), régi tablók, hangulatok bukkannak fel a Balaton mellől.

Navracsics Tibor profin irányítja a beszélgetést, ahogyan az tőle megszokott, nagyon felkészült a témában, induló képnek a romantikus Balatont hozza elénk: szerelmek, csábítások helyszíne-e a Balaton, amely ihleti az irodalmat.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Ugron Zsolna felidézi, hogy ahhoz, hogy írók, költők keressék fel a Balatont, ki kellett alakulnia a balatoni turizmusnak, úgy a 19. században, amely a kiegyezés után, a vasútfejlesztéssel veszi kezdetét, és eleinte a gyógyfürdőkhöz, s nem a szabad vízhez kapcsolódik. Ennek oka egyébként az, hogy a 19 században kevesen tudtak úszni, amin a napóleoni háborúk változtatnak, amikor az úszásoktatás az alapkiképzés részévé vált.

Ugron Zsolna József Attila-díjas író

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Nyáry Krisztián Kisfaludy Sándor alakját idézi a hallgatóság elé, a korszak popsztárjának nevezve őt, aki hallatlanul népszerű volt a saját korában, a verseit énekelték és lefordították német nyelvre is. A Balaton bekerült a köztudatba, vonzotta a kulturális életet már akkor, amikor a vizét még az említett okok miatt nem használják fürdőzésre.

A csevegésből kirajzolódik a Balaton ma is ismert, jellemző sziluettje, amit a fiumei vasútépítésnek köszönhet, hiszen a nyomvonal kialakításakor véglegesítették a Balaton déli partjának vonalát is. S ha már Fiume, Nyáry megjegyzi, hogy a 16 éves Kazinczy Ferenc nevezi el a Balatont a Magyar Tengernek, mégpedig úgy, hogy nem is járt ott.