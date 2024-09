A Bakonyi Mustra elnevezésű rendezvényt október 5-én, szombaton 10 órától rendezik meg a zirci Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban. Az esemény része a 4 program a 40 éves városnak elnevezésű eseménysorozatnak, ugyanis négy évtizede avatták Zircet várossá. Egyelőre az október 5-i program részletei nem ismertek, a szervezők a következőkkel invitálják az érdeklődőket: "Ahogy egykor számot kellett adni az őszi pásztorünnepeken a fogadott pásztoroknak a rájuk bízott jószágokról és az elvégzett munkáról, így tekintünk most mi is vissza a magunk mögött álló évtizedekre. Városunk idén egy szép kerek évfordulóhoz érkezett el. Számba vesszük az elmúlt negyven év eredményeit, szemrevételezzük értékeinket. Az egykori őszi elszámoltatások nagy ünnepléssel zárultak, mert a sikeres mustra után a pásztorok ekkor kapták kézhez egész éves jussukat, ezután jöhetett az áldomás és a vigasság. Adjunk mi is számot jó pásztorként az értékeinkről! És mi az érték? Érték az erdő, a föld, amelyen állunk és amelyet megművelünk és ami élelmünket adja. Érték az épített, a szellemi és a tárgyi örökségünk és az emberek, akikkel egy közösséget alkotunk. Érték vagy te is, aki ehhez a közösséghez tartozol – akár magánszemélyként vagy civilként, akár vállalkozóként vagy alkalmazottként, akár felnőttként vagy gyerekként. A számadásra 2024. október 5-én egy egész napos családi rendezvény, a Bakonyi Mustra keretei kötött kerül sor, amelyre aktív részvétellel hívjuk és várjuk köz(ös)ségünk minden tagját!"