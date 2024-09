A gyermekeknek szóló bábszínházi kínálatukban szerepel modern, világirodalmi klasszikus, no és persze magyar népmeséből készülő előadás is.

(Balra) Végh Zsolt és Sarkadi-Nagy László a társulat 20. évadára készül

Fotó: Pintér Ádám

A társulat színpadra állítja a Macskajaj című vidám, modern mesét, a dán Hans Christian Andersen 1844-ben megjelent, hét fejezetre osztott meséjét, A Hókirálynőt, valamint A bőgős fia és az ördögök című, Illyés Gyula által gyűjtött népmesét.

– Örömteli, de rendkívül különös dolog egy ilyen jubileum – fogalmazott Végh Zsolt társigazgató. – Örömteli, hiszen a két évtizeddel ezelőtt megálmodott munka ott tart, hogy a 20. évünket is igazolja a közönség. Furcsa belegondolni, hogy az első nézőink, akik 2005-ben jártak nálunk, mára felnőttek, szülők lettek, és remélem, hogy gyermekeiket is elhozzák hozzánk. A színházi alapműködés fő vázát idén is a bábszínházi bérletes előadások adják, ezt egészítjük ki a jubileumra alakítva az egyéb rendezvényeinkkel, a családi napokkal, a báb- és fotó kiállítással. Terveink között szerepel egy jubileumi kiadvány megjelentetése, illetve 2020 után ismét szeretnénk megszervezni a Pegazus Parádét, ami egy gyermekfesztivál itt, Pápán.

Kerek évfordulót ünnepel a Pegazus Színház

Fotó: Horváth Andrea

21.265 néző

Sarkadi-Nagy László társigazgató elmondta, a 2023–2024-es évad nézőszámai már kezdik megközelíteni a pandémia előttit, bíznak benne, hogy ez a tendencia folytatódni fog.

– Bérletes nézőszámunk meghaladta az 5100-at, összesen 167 előadásunk volt, összes nézőszámunk 21.265 volt, és ebben nincsenek benne a kísérők. Az előző évadban öt darabot mutattunk be. Az előadásokon túl családi nap, mackókiállítás, bábfesztivál, bábcsoportvezető-képzés, bábműhely és mentorálások is gazdagították a tevékenységi körünket – tájékoztatott az igazgató.

Az ülésen Venczel Csaba alpolgármester, valamint Baloghné Uracs Marianna, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója is jelen volt. Az évad októberben a Macskajaj című modern mesével indul.