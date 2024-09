A tósokberéndi eseményen a hőség ellenére is rengetegen voltak, sok játék várt a kicsikre. Az ugrálóvár ezúttal is népszerű volt, Fejes Zsuzsanna egyesületi tag kutyás bemutatója ámulatba ejtette a közönséget. A kisállat-simogatóban Kertész Krisztián jóvoltából érdekes galambokkal, gyöngytyúkokkal és más szárnyasokkal ismerkedhettek meg a gyerekek, a tósoki közösségi házban táncórákat tartó Nagy Noémi pedig élménytáncra hívott mindenkit.

Az egyesület egyik tagja, Szélessy Balázs blueskoncertet adott zenekarával, de cukoreső, a szorgalmas hölgytagok jóvoltából pedig ezer darab palacsinta is kereste a kicsik kedvét. A mozogni vágyók a tósoki közösségi tér első olyan sportlétesítményét is kipróbálhatták, amelyet kifejezetten a településrész használhat a jövőben. A streetballfesztivált is ennek kapcsán rendezték a közösségi játékok helyszínén. Az eseményt az egyik helyi üzem mellett az Ajkai Kosárlabda Utánpótlás Sportegyesület (AKU SE) is támogatta.