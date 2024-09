Persze, tudta Sanyi abban a pillanatban, amikor leszállt, hogy talán most látja őt utoljára. A szőke lányt, aki éppen lelépett a hatosról a megállóban. Már akkor felfigyelt rá, amikor a lány az órájára pillantott és pont befutott a busz. Pedig akkor még csak távolról látta, a szakállas pasas ki is takarta a lány lábát a nagy aktatáskával. Mikor végre felszállt, Sanyi akkor tudott csak újra vetni rá egy pillantást, nyugtázva, hogy tényleg csinos, jól öltözik, ápolt. És mosolygós. Ez annyira jólesett azon a borús napon. Menet közben sokan álltak, kapaszkodtak a buszon, Sanyi hiába kereste a pillantásával. Amikor aztán leszállt, Sanyira nézett, találkozott is a tekintetük, de Sanyi nem tudott tenni semmit, hogy megismerhesse a lányt. Mit tehet az ember, ha ő a buszvezető?