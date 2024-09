– Bárhol is állunk a tó partján, lenyűgöző élmények részesei lehetünk. A Balatonnál mindig mások a színek és a fények, a látvány mindenkit elkápráztat, ezt a hangulatot adják vissza a most bemutatott alkotások, ajánlotta a képeket az érdeklődők figyelmébe Pálffy Károlyné. Az önkormányzati képviselő megnyitójában egyebek mellett kiemelte, óvjuk, védjük továbbra is a gyönyörű tavat, hogy a fiatal generáció is élvezze páratlan természeti szépségét, különleges értékeit. Elmondta továbbá, tíz évvel ezelőtt rendezték meg a BKT első kiállítását, amit azóta kétévente megrendeznek. – A BKT kiállítása egy sikertörténet része, a tárlat a Balatonfüred és Környéke Múzsa Közhasznú Egyesület, a Balatonfüredi Művészklub és a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. szervezésével valósulhatott meg, fogalmazott megnyitójában a képviselő.

Fotó: Fülöp Ildikó / Napló

A megnyitón szép műsort adtak a helyi zeneiskola diákjai. A tárlatot méltatta Matits Ferenc művészettörténész is.