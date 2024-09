A Kapolcska kisfesztivál eseményét szeptember 12-e és 14–e között rendezi Kapolcson a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet – tudtuk meg annak vezetőjétől, Márta Istvántól.

Kapolcska a gyerekeknek és családoknak

– A gyerekeknek, családoknak szóló Kapolcska Kisfesztiválon és zenei táborban idén több, a Kárpát-medencéből érkező, zenét tanuló fiatal is részt vesz. A vajdasági Topolyáról, az erdélyi Nagyváradról, a kárpátaljai Péterfalváról, a felvidéki Alistálról érkező hangszeres növendékek és tanáraik kamaraórákon és közös zenéléseken vesznek részt, de közös produkcióra is sor kerül majd, bevonva néhány kapolcsi, pécsi, tapolcai fiatalt is. A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet idén rendhagyó módon, ősszel rendezi meg a gyerekeknek, családoknak és fiatal időseknek szóló kisfesztivált és zenei tábort. A Kapolcska programjában kiemelt szerepet kap a zene és a helyi emberi, környezeti értékek bemutatása – mondta Márta István.

Együttlét, együtt gondolkodás, kreativitás

Hozzátette, hogy a fiatal tehetségek és tanáraik, a művészek, illetve a közönség és szervező csapat együttléte, együtt gondolkodása, kreativitása adja azt a különleges élményt, amely a „kapolcskázást” jelenti, immár nyolcadik éve. A Kapolcska tematikája az örömzene. Az azt előtérbe helyező összművészeti kisfesztiválon és a közösségi programokon fellép többek között Karácsony James (LGT), a Talamba Ütősegyüttes, a Kaláka, a Bocskay Fúvószenekar élő filmzenével, Bárth János gitáros, Gryllus Vilmos dalszerző, Hoppál Mihály és Irmalós Gábor, Kárász Eszter és Bata István „varázszenészek”, Zombor Levente, valamint Márta István zeneszerző, aki a programsorozat ötletgazdája és fő szervezője. A program zenei vezetője Hoppál Mihály zeneszerző és hangszeres művész.

Talamba-koncert is lesz a programok között

Fotó: szervezők

Boros Misi mesterkurzust és koncertet tart a katolikus templomban, de lesz előadás Bachtól Jimmy Hendrixig címmel is, továbbá színházi előadás a Csillaghajó Alapítvány előadásában Madarak voltunk… címmel. Amellett kiállítások, kézműves programok, zenei kurzusok, táncház és közös alkotás vár mindenkit. A programoknak helyet adó helyszínek is egyediek, önmagukban is önálló arccal rendelkeznek: Molnárház, Falumalom, Malomsziget, Csigaház-Kovácsműhely, templomok, asztalos műhely, mint zenei helyszín. Az együttlétek, koncertek, kiállítások „emberközeliek”, minden esetben alapelv a nyitottság, a játékosság, a kreativitás, az interaktivitás és a bemutató, beavató jelleg határozza meg a programokat. Különleges programnak ígérkezik a kapolcsi Ilona-malom asztalosműhely manufaktúra bemutatkozása egy hangszeres performansszal kísérve, illetve lesz táncház élő zenével és a Badacsony-Tördemic Táncegyüttes táncosaival, Szabó Csaba vezetésével.

Több új és állandó kiállítást, múzeumot is megtekinthetnek az érdeklődők, például a Kapolcska programot, az induló éveket bemutató fotótárlatot, a kapolcsi vízimalmokat, a kapolcsi helyi alkotók tárlatát, a Falumalom Múzeumot, Kovácsműhely Múzeumot, Iskolamúzeumot, Eger-víz-kiállítást. A Kapolcska minden programja nyilvános és ingyenes.