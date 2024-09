Az Utak – kapcsolatok – hálózatok tematikához kapcsolódva Judit Stowe fotográfiáiból nyílik kiállítás Formabontás címmel a veszprémi Dubniczay-palotában szeptember 21-én, szombaton 15 órakor. Kovács Judit Úrkúton született, fiatalkorát Veszprémben töltötte. Az alkotó a Lovassy-gimnáziumban érettségizett, 1995-ben költözött az Amerikai Egyesült Államokba. A fotózás technikáját, művészetét Houstonban és a New York-i egyetemen tanulta. 2007-ben Franciaországban telepedett le. Az elmúlt 25 évben csaknem 25 önálló kiállításon mutatkozott be az Egyesült Államokban, Kínában és Európában, s közel ugyanennyi csoportos tárlaton vett részt. Nagy öröm számára, hogy végre fiatalsága városában is bemutatkozhat.