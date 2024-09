Melinda, a tapolcai kőfestő most gyesen van kisebbik gyermekével és van annyi ideje, hogy kiteljesedjen az alkotásban. Ráadásul párja, Juhász Krisztián támogatja, segít az ötletelésben, rajzolásban.

Kőfestés és örömszerzés

- Együtt találtuk ki a kavicsokkal való foglalkozást, Krisztián még festi is a köveket – mondja Melinda, mutatva egy mandalával díszített követ. Melinda egyhónapja indított a témában csoportot a közösségi oldalon, ahol mostanra több, mint ezeregyszázas a követő tábora. Nem csoda, hiszen a kőfestés egyre népszerűbb kreatív tevékenység. Lapunkban adtunk már hírt kiállításon részt vevő, megyénkben élő kőfestőről, kövekkel dolgozó alkotóról is.

- Kövess, Tapolca! Kövezz velem! a szlogenünk. Az egész úgy kezdődött, hogy Krisztián három éve talált egy festett követ, én egy évvel ezelőtt egy újabbat. Így már nyilvánvaló volt, hogy mi is készítünk ilyet, magunk és mások örömére. Örömmel rajzoljuk, festjük és boldogok vagyunk, ha a megtalálójától visszajelzést kapunk. Reméljük, annak is szerzünk egy szép élményt, ki rálel valamelyik közterületen. A kövekre, vagy azok mellé kis cédulára ráírjuk, hogy ki készítette és hogy örülnénk, ha visszajelzést kapnánk a megtalálótól. Sok esetben kapunk is, akár fotóval, szelfivel. Előfordul, hogy valaki talizmánként tekint a megtalált festett kőre, sőt, arra is volt példa, hogy a követ éppen olyan személy találta meg, akinek szüksége volt rá. Például egy gyászoló hölgy lelt rá múltkor egy szentképet ábrázoló kőre – mondja Melinda, aki a közelmúltban találkozóra hívta a tapolcai és környékbeli kőfestőket a város Déli városkapujánál.

Szőrös Melinda a tapolcai kőfestő szeretné, ha egyre többen helyeznének el festett köveket a Déli városkapunál

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

Melinda és Krisztián rendbe tette a területet, és ott több, általuk festett követ elhelyeztek azzal a céllal, hogy mások gyönyörködjenek azokban és kedvet kapjanak az alkotáshoz. Az önköltséges piknik olyan jól sikerült, hogy már a helyszínen sokan kezdtek köveket festeni, rajzolni. Melinda és kőfestő barátai szeretnék, ha az itt elhelyezett kövek csak gyarapodnának, míg másokat ajándékba készítenek és a város, környék több pontján helyeznek el, ahol megtalálhatják a járókelők.