Az ünnepségen Füstös Zsuzsanna mondott köszöntőt, a kiállítást Oszkai Réka, a sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési Központ igazgatója nyitotta meg, aki beszédében méltatta a kör tevékenységét, a tanulni vágyó fiatalok jelenlétét, a szabadidejüket feláldozó alkotók munkáját.

A devecseri Képzőművész Alkotókör fennállása 25. évfordulóját ünnepelte tárlatával

Fotó: önkormányzat / Forrás: Napló

– Ünnep a mai nap, sok szempontból. Ünnepeljük, hogy a kör bekerült a helyi értéktárba, de ünnepeljük az egyébként nagyon fontos művészetet is. Hiszen attól vagyunk emberek, hogy élvezni tudjuk azt. A művészet kifejez minket és bátorságot ad. Alkotóként magam is tudom, hogy nagy bátorság kell ahhoz, hogy valaki megmutassa azt, amitől művésszé válik. Ünnepeljük a közösségi szemléletet, a várost is, a művelődési központot, amely fontosnak tartja, hogy támogassa a kört. 25 év alatt sok változás történik az ember életében, de kell egy hely, ami az alkotóké, ahol lehet találkozni, kiállításokat szervezni, azokat látogatni. Köszönet illeti Trombitás Veronikát és csoportját, hogy életben tartják a kört és az alkotói folyamatot. A fenntartót azért, hogy az alkotások által újra felfedezhetjük környezetünket, hiszen csodás épített és szellemi értékek vannak itt, Devecserben. Ezeket megláthatjuk most az alkotók szemével, más látásmóddal, más szemmel felfedezve az épületeket, erdőket, amelyek mellett nap mint nap elmegyünk. Hálásak vagyunk, hogy a kör tagjai teszik a dolgukat, legyen hát még sokszor 25 éve az alkotókörnek ezzel a küldetéssel, és legyen sok fiatal mellettük, akiknek átadhatják az alkotás örömét. A kiállítás látogatói pedig éljék meg a pillanat örömét, mert ezek az alkalmak lehetőséget adnak erre, és ez az igazi ajándék nekünk – mondta megnyitóbeszédében Oszkai Réka.

Trombitás Veronika, a kör vezetője meghatottan mondott köszönetet. – Büszke vagyok a csapatomra. A mai világban összetartani egy közösséget nem kis dolog, de mi, akik már jó pár éve együtt vagyunk, baráti közösséget alkotunk. A kiállítással tisztelgünk Devecser városa előtt, ehhez is kapcsolódnak a képek. 25 évvel ezelőtt az iskolából kikerülő fiatalok és a városban maguk kedvére alkotók szerették volna valahol folytatni a rajzolást, így alakult meg a szakkör Kovács Ferenc biztatására. Gyorsan fejlődött a csoport, több mint harminc tagot is számlált. Büszke vagyok rá, hogy vannak olyan tagok, akik évtizedeket áldoztak a tevékenységre a körben. A cél mindig a fejlődés volt, ezt én komolyan vettem, ezért végigvettük az alkotáshoz szükséges tanulnivalókat. A tér, a forma, a szín, a kompozíció, az egyéni kifejezésmód fontossága mellett mindenki örömmel alkothatott. A boldogságkutatók szerint az a tevékenység vezet boldogsághoz, amely ideje alatt az ember megfeledkezik problémáiról. A rajzolás, festés ilyen, kikapcsol bennünket. Fontos, hogy megfigyelés után a látványból kiindulva a módszertani eszközökkel alkossunk valamit úgy, hogy az magunk és mások örömére is szolgáljon – mondta Veronika, és leszögezte, hogy akik évek óta a csoport tagjai, azok sokat fejlődnek, egymástól is rengeteget tanulnak. Beszélt a kiállított képek változatosságáról, hiszen azok között vannak portrék, tanulmányok, helyszíneken alkotott tájképek is.