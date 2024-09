A főszereplő a királynék városának és a Balaton-part társasági életének jellegzetes alakja, ezen helyeken talán nincs is diszkó, aminek pultja mögött ne állt volna a közel fél évszázadra visszatekintő pályafutása során – folytatódik az előszó. Az alkotás egy születésnapi ajándék is, tisztelgés a hetedik ikszet betöltő lemezlovas munkássága előtt, aki lélekben és életszemléletében ugyanolyan fiatal ma is, mint mikor először lépett fel az akkoriban népszerűvé váló táncos szórakozóhelyek tükörgömbös, villódzó világában. Az élete mára részben történelem, de azzal nem csak egy jelenleg gyakran nosztalgiával idézett korszak históriája forrt egybe: sok személyes eset, találkozás, barátság és szerelem kötődik az önfeledt éjszakákhoz, amikhez ő szolgáltatta a zenei aláfestést.

Fotó: Fülöp Ildikó / Napló

Tóth József a Hangvillában elárulta: az alkotás azért is mérföldkő az életében, mert a napokban lesz hetvenéves, ugyanakkor nem érzi magát öregnek. – A mi történeteink, akik itt jelen vagyunk, a városunk történelmét formálják, az ezeréves Veszprémet az idők során több ezer Tóth Józsi alakította, akikről keveset tudunk. Ő most kiadta a saját történetét, ami nem csak az övé, hanem mindnyájunké, mivel a mű ugyan egy személyes szálat visz végig arról, hogy honnan hová jutott, de az életútjában a mi életünk is benne van. A fényképek pedig visszaadják kicsit a fiatalságunkat is. Nekünk is érdekes a kötet, de a gyermekeinknek is, hiszen valahol egy látlelet egy fontos korszakról – mondta az eseményen Porga Gyula.

Fotó: Fülöp Ildikó / Napló

A szerzők gondolatait a veszprémi Petőfi Színház Jászai Mari-díjas színművésze, Kőrösi Csaba tolmácsolta az egybegyűlteknek. „Kell egy csapat! Mondta Minarik Ede mosodás, a Régi idők focija főszereplője. A film sem csupán a futballról és a moziról szól, hanem arról is, hogy csapat nélkül nehéz az álmainkért harcolni. Az elkészült könyv egy csapatmunka eredménye: az álomtól a megvalósulásig. Tóth József maga köré gyűjtött egy csapatot, olyan játékosokat, akik a posztjukon képesek mérkőzéseket nyerni, akik komolyan veszik, amit csinálnak, a varrógépek és bőröndök között szerveződő, jelképes veszprémi Csabagyöngyét. Ilyen az, mikor a játék, a zeneszeretet, a közös szenvedély összeköti az alkotókat. Munkájuk eredménye a hit, az akarat, az elszántság és a tűz együttes erejével jött létre”.