Kis Virág, a Füredkult munkatársa köszöntötte a jelenlévőket, majd Fabacsovics Zoltán főépítész beszédében úgy fogalmazott: „Rohanó világunkban fontos lenne néha megállni, összevetni, hol is tartunk, honnan hová jutottunk. Ez a most megnyíló fotókiállítás is remek alkalmat ad arra, hogy városunk fejlődését, a változást megmutassa, bemutassa. A jelen bemutatása mellett a múlt felidézésére remek lehetőség, előcsalja a kép szemlélőjének emlékeit, korábbi élményeit.”

Fotó: Kovács Erika

Fabacsovics Zoltán hozzátette, az építészetben, a városépítészetben ne csak a pillanatot, hanem mindig a folyamatot nézzük, keressük.

A kiállításra Fritz Béla, Gazsi József, Gaál Antal, Kővári László, Nagy Sándor és Makovinyi Zoltán fotóiból válogattak, a tárlatot november 27-ig lehet megtekinteni. A kiállításmegnyitón a helyi zeneiskola növendékei szép műsort adtak.