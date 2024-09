– Révfülöp és Tihany, e két balatoni településhez fűznek szép emlékek, utalt gyermekkorára Vadas Zsuzsa, aki 1991 óta Nők Lapja állandó munkatársa. Elmondta, a család ugyanis Révfülöpön pihent, de sokszor utaztak el Tihanyba, ahol a templom és a balatoni panoráma lenyűgözte. Emiatt is örömmel fogadta el a meghívást, hogy a félszigeten mutassa be legújabb kötetét, amit hosszas kutatómunka előzött meg. Elő kellett keresni régi írásokat, fotókat, hogy össze tudja állítani legújabb kötetét, amit, mint a többit is, éjszaka írt – mesélte Vadas Zsuzsa.

Vadas Zsuzsa újságíró, író Ne sírj, kisanyám! Csak mesélj, nevess és szeress! című legújabb kötetéről beszélt, melyről Navarrai Mészáros Márton újságíró kérdezte az Illatok Házában

Fotó: Kovács Erika

– Késő estétől hajnalig dolgozom, akkor csend és nyugalom van, nem telefonál, nem zavar senki – érvelt az éjjeli munka mellett.

Vadas Zsuzsa felidézte az elmúlt évtizedeket, melyeket a pályán töltött, melyek rengeteg élménnyel, újdonsággal ajándékozták meg. Beszélt arról, hogy férjével együtt sokat és szívesen utaztak, kedvencük Egyiptom és Görögország, gyakran egy hirtelen ötlettől vezérelve éjszaka ültek repülőre és hajnalban érkeztek meg az adott országba. Az újságíró, író kifejtette, imádja a mozit, a különleges, izgalmas, nem megszokott dolgokat, melyeket felkutat.

Mindennek alaposan utánajár, elutazik a helyszínekre, hogy élményeket gyűjtsön írásaihoz, könyveihez. A hitelesség ugyanis nála alapvetés. Vadas Zsuzsa beszélt arról az időről is, amikor Fenyő János (a fiatalon meggyilkolt médiamogul – a a szerk.) volt a Nők Lapja vezetője, akire mint jó főnökre emlékezik, mert minden tekintetben elismerte – ahogy Vadas Zsuzsa fogalmazott – „aki valami jó dolgot talált ki”.

Utalt arra is, hogy az a jó újságíró, aki erős, leleményes, kitartó, van ereje győzni, minden helyzetben feltalálja magát, mindenkor megtalálja a megoldást, hogy a tervezett írás megszülessen. Elmondta még, imádta az egykori kecskeméti nyomdát, ahová járt esténként, mert lenyűgözte a papír és a festék szaga, az érték, illetve az újság, ami ott született. Az újságíró, író elfogadta az újdonságokat, megbarátkozott a számítógéppel, jelen van a közösségi médiában is. Az újabb könyve címe: Hová, hová elvtársnő, nagy sietve? címet viseli, melyben felidézi a régi időket, az akkori feladatokat, írásokat.