Őszi szemlélődő lelkigyakorlatokat szerves a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor, ezek közül az első a csendes hétköznapok témájú lesz november 25. és 28. között. Hidas J. Zakariás oblátus testvér ide várja azokat, akik a szemlélődő imát már gyakorolják, vagy akár most szeretnének megismerkedni vele. Előzetes jelentkezés szükséges. A szemlélődő lelkigyakorlatra azokat várják, akik a szemlélődő imádságot már gyakorolják, vagy arra éreznek hívást, hogy közelebbről megismerkedjenek vele, és készek megtartani a csendet monostori tartózkodásuk alatt. A lelkigyakorlat lehetőséget ad arra, hogy az elvonulás során Istennel a jelenlétben, a csendben találkozhassunk, bekapcsolódva a szerzetes testvérek napi zsolozsmájába. Ezen túlmenően a szemlélődő imádság hagyományának hittani, teológiai hátteréről való ismeret megszerzése, valamint az imádság gyakorlati tapasztalatainak megismerése, megosztása is része a lelkigyakorlatnak, azzal a céllal, hogy a lelkigyakorlatozó a későbbiekben is hasznosítható ismeretet szerezve támogatást kapjon az otthoni, hétköznapok során végzett szemlélődő imádsághoz.