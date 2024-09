A festmény létrejötte részben a Kortárs Női Reflexiók Fóruma által a budapesti Zikkurat Galériában rendezett Regina Gisela meghívásos országos képző- és iparművészeti kiállításnak köszönhető.

Vészabó Noémit régóta foglalkoztatta a gondolat, hogy megfesti István király hitvesét

Fotó: családi

A kezdeményezéssel inspirálni kívánták a kortárs művészeket arra, hogy Gizella királyné személyének jelentőségét megörökítő műalkotásokat hozzanak létre a látványszerűtől az absztraktig. Vészabó Noémit – mint elmondta – régóta foglalkoztatta a gondolat, hogy megfesti István király hitvesét. Ugyanis Szent István életnagyságú portréját már korábban elkészítette a Dorottya Palace állandó kiállítása részére.

– Lenyűgöz a királyné hűsége, eleganciája, szerelme a férje iránt és elhivatott élete. Szép és törékeny, de mégis erős nőnek képzelem őt, igazi uralkodótársnak, aki támogatta és segítette a királyt országos ügyekben is, és a dolgai közé tartozott a liturgikus textíliák hímzése, elkészítése. Úgy tudom, tőle származik az az aranyfonállal hímzett miseruha, amit a székesfehérvári Nagyboldogasszony-bazilikának ajándékoztak, ebből készült a koronázási palást. A koronázási paláston a keze munkája is benne van, és az egyetlen fennmaradt portré István királyunkról. Gizella nagyon fontos szerepet vállalt a kereszténység terjesztésében, templomok, kolostorok építtetésében – osztja meg gondolatait Vészabó Noémi a királynéról, s arról, mi motiválta őt abban, hogy megfesse történelmünk legendás asszonyalakját.

Az alkotás keletkezésének történetén kívül érdekelt bennünket az is, milyen üzenete, leírása van a képnek, mivel több, mint egy megfestett portré. Erre a következő elemző magyarázatot kaptuk a művésztől:

– Gizella elegáns, finom és szép nő, ruhája átlényegül templomokká és szent épületekké, jelezve munkálkodását. Kezében szinte felmutatja az aranyfonalat, mely olyan ikonikussá vált történelmünkben. Festményemen minket figyel a királyné, szemtől szembe néz, mint aki szeretné elmondani üzenetét. Ruhája zárt, tekintete mégis nyitott és invitáló. A háttér színes üvegmozaikoktól ragyog, idézve a templomok ablakait és a szilánkokból felépülő eszméket, hitet, életművet. Glóriaszerű kisugárzása a magyar motívumokat idézi arany színben, de természetesen utal a Gizella által hímzett oltárterítőkre, és hímzett kézimunkáira is. Keze tartása áldássá nemesedik és az ég felé mutat, nem drámaian, inkább csak szelíden.