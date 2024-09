A koncertre érkezett vendégeket Bartunek Katalin, a Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány vezetője köszöntötte, elmondva, hogy a koncert ráadás program a nyári Csigó Art Fest 2024 összművészeti rendezvénysorozatot követően. A művésznő maga ajánlotta fel estjét a közönségnek.



Radnóti Róza adott koncertet legutóbb a Csigó Malomban

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló



A Magyar Kultúráért Alapítvány Fischer Annie zenei előadóművészeti ösztöndíj ösztöndíjasa, Radnóti Róza bemutatkozójában beszélt életútjáról.

Iparművész szülők gyermeke vagyok, kiskoromtól a művészetek bűvöletében élek, több művészeti ággal foglalkoztam az elmúlt évtizedekben. A legszívhez szólóbb a zene volt, amely a hivatásommá vált. Amellett igyekszem a képzőművészet, a filmművészet és a tánc területén is tevékenykedni. 2022-ben diplomáztam a Zeneakadémián, előtte a Salzburgi Mozarteumban is tanultam sok fantasztikus zenésztől – mondta Radnóti Róza.

Előadásában a cseh Janáčektől, a cseh zene beszédszerűségét kutató zeneszerzőtől a Ködben című zongoraciklus első tételét és a Benőtt ösvényen című darabból a Frydeki Madonnát mutatta be. Utóbbi Frydek leégett fatemploma és az abban álló, érintetlenül maradt Madonna szobor történetét mutatta be zenében elmesélve.

W.A. Mozarttól a D-moll Fantázia és a D-dúr Szonáta hangzott el. Schubert: C-moll Impromptu szonátája folyton visszatérő, de változó témája bizonyította a zeneszerző tehetségét az esten, majd Liszt Ferenc Itáliában írt Vándorének című ciklusából két művet adott elő az ifjú zongorista. Az Eglogue és a Sposalizio hangzott el. Utóbbit Raffaello műve, a Mária eljegyzése című alkotás ihlette.

A koncertet követően tombola és borkóstoló várt a vendégekre, utóbbi a Horváth Pince kínálatából.