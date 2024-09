A költőverseny zsűrijének döntése szerint a nagydíjas Beck Tamás mellett különdíjat vehet át Horváth Florencia Sivatag lettél című verséért, a Térey János-díjat pedig Molnár Illés Mesélek inkább című alkotása érdemelte ki. A költőverseny történetében először az Országút című folyóirat különdíjat ad át, amelyet Simon Adri vehet át a Senki zöldje című verséért. A nagydíjas és a különdíjasok ösztöndíjat kapnak, nyolcan pedig oklevelet és herendi ajándékot vehetnek majd át.

Franco Cajani olasz művészettörténész, költő, a díj alapítója, Balatonfüred díszpolgára (balról), Bogyay Katalin nagykövet, a magyar ENSZ Társaság elnöke és Lukács Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész a Tagore sétányon rendezett, tavalyi ünnepségen

Fotó: Kovács Erika/Napló-archív

A Nobel-díjas Salvatore Quasimodo 1961-es, balatonfüredi tartózkodása emlékére 1992-ben indított költőverseny ezúttal is a hagyományoknak megfelelően a Tagore sétányon álló Quasimodo-emlékfánál tartandó ünnepséggel kezdődik, majd este hét órakor az Anna Grand Hotel dísztermében adják át a költőverseny díjait. – Ebben az évben is sok vers érkezett, Romániából, Szlovákiából, Svájcból, Szerbiából, de még az USA-ból is küldtek verset. A nagydíjas versek ezúttal is elhangzanak majd magyarul és olaszul a gálaesten, amelyen az Unconventional Singers olasz énekegyüttes koncertje igazi kuriózumnak ígérkezik. Szombaton az irodalmi matiné keretében a 2025-ös Jókai-bicentenáriumra való készülődés jegyében Szörényi László professzor tart előadást Jókai és a latin nyelv kapcsolatáról egy kevésbé ismert regényének fényében. A latin nyelv az európai kultúránk hordozója, a program erre is igyekszik felhívni a figyelmet, mondta Cserép László, a Quasimodo költőverseny alapítója. A szeptember 6-7-én zajló balatonfüredi irodalmi fesztivál keretében a díjazott költők és az oklevéllel kitüntetett szerzők egyaránt felolvassák a verseiket, majd zárásként Mácsai István Festmény, fotó, film című, a Vaszary Galériában látható kiállításán tart tárlatvezetést a festőművész fia, Mácsai János.

Salvatore Quasimodo olasz költő 1961-ben járt Balatonfüreden, a Tagore sétányon gyógyulásának emlékére emlékfát ültetett, és versben fogalmazta meg a balatoni tájhoz, a városhoz fűződő érzéseit. A Nobel-díjas olasz költő tiszteletére rendezik meg 1992 óta évente a Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőversenyt, amelyre több száz magyar és külföldi pályázat érkezik, közülük zsűri választja ki a legjobbakat. Eddig mások mellett Faludy György, Határ Győző, Orbán Ottó, Czigány György, Gergely Ágnes, Gömöri György, Zalán Tibor, Szálinger Balázs, Marno János, Tóth Krisztina kapott díjat.