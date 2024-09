Augusztusban elkezdődtek az iskolakezdésre hangoló foglalkozások, a felső tagozatos diákok átismételték a tananyagot.

A Te számítasz egyesület felkészült a tanévkezdésre. Kozák Melinda egyesületi tag segítségével fóliázták le a diákok az asztalokat

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

Felkészültek az iskolakezdésre

Új dolog lesz az idei tanévben, hogy oktató segédleteket kapnak a gyerekek a tanulási módszerekhez, jegyzeteléshez. Ezzel kapcsolatban már megkezdődtek a foglalkozások és a havi értékelések során figyelembe veszik majd az ezekkel kapcsolatos eredményeket is. Az idei tanévben sajnos a tavalyinál kevesebb, 13 gyermeket tudott felvenni az egyesület. Bár jóval nagyobb az igény a segítségükre, azonban az anyagi lehetőségeik nem engednek ennél a létszámnál magasabbat.

Az egyesület vezetői már aláírták a szülőkkel a megállapodásokat, amelyekben rögzítik a tanulószoba feltételeit. Azt, hogy mit ajánlanak és mit várnak el. A megállapodás értelmében kölcsönös elfogadás esetén járhat csak a gyermek tanulószobára. Sajnos eddig minden évben volt olyan gyerkőc, akitől el kellett köszönni a megbeszélteknél több igazolatlan hiányzás miatt. Remélik, ez a tanév ebben is változást hoz. Kiosztották a tanszer csomagokat a gyerekeknek, a támogatóknak köszönhetően minden kis Palánta teljes menetfelszerelésben kezdheti a tanévet. Sőt, még némi tartalékot is képezhettek az év közbeni füzet és ceruza kopások leküzdésére.

Az egyesület vezetői hálásak a segítségért, tudják, hogy egyre nehezebb a beiskolázás mindenkinek. A tagok a diákokkal együtt már lefóliázták az asztalokat, hogy minél tovább megőrizzék azok épségét. Támogató partner párjuknak köszönhetően idén végre kifestethették a lépcsőházat, felfrissítették a Palántát, lecserélték a lámpákat is, hogy télen jó lássanak. Szép, rendbe hozott Palántával kezdik a tanévet.

Folytatják a jutalmazásokat

A tavalyi Hónap Tanulója jutalmazás folytatódik az önzetlen fodrász, Nagy András felajánlásának köszönhetően. András minden hónapban szép frizurát varázsol idén is jutalmul a Hónap Tanulójának. A Hónap Feladata verseny ugyancsak megy tovább, a gyerekek azt korábban is élvezték és segítette a fejlődésüket.

Újra indult a pszichológiai foglalkozások sora, az úgynevezett Kamaszkör. Az első foglalkozáson az önismereti célok kerültek előtérbe. A Kamaszkör havi rendszerességgel várja majd a diákokat. Az egyesület dolgozói a gyerekek számára fontos útravalónak érzik, hogy a diákok tudják, tévedhetnek, hibázhatnak, nem kell tökéletesnek lenniük, hiszen senki és semmi sem az. Kérik, hogy legyenek nyitottak az újra, éhezzék a tudást, kérdezzenek és ne higgyenek senkinek, aki azt mondja, hogy valamire nem képesek. Küzdjenek az álmaikért.

kép: Kozák Melinda egyesületi tag segítségével fóliázták le a diákok az asztalokat

tb0831ajkateszámítasztanévkezdés.jpg