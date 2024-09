Vasné Tóth Kornélia hozzávetőleg 9000 darabos gyűjteményéből 1300 a külföldi, a többi magyar alkotó munkája. Az ajkai alkotók közül Kapolcsi Kovács Csaba és Baranyai Ferenc munkái is jelen vannak a gyűjteményében. Az első 10 tablón a grafikák tulajdonosának saját nevére készült lapokat láthatják az érdeklődők kisgrafikai találkozókról, kongresszusokról, amelyeken részt vett, valamint az irodalom és történelem témaköréből.

Padné Szabó Mária (jobbra) és Vasné Tóth Kornélia a megnyitón

Fotó: Gyarmati László

A második egységben, 22 tablón már a lapok cseréjével megszerzett könyvjegyek láthatók. A kiemelt témák közül a könyv hangsúlyos szerepet kap. Könyvábrázolás, könyv és nyomdászat, könyv és ex libris, könyv és állatok sokoldalú megközelítésével találkozhat a látogató, aki 86 alkotó 350 rajzát tekintheti meg. A Kisgrafika Barátok Köre 65 éves. Erről is megemlékezik több tabló, köztük az egykori vezetőség tagjairól, valamint a budapesti mellett jelentős szegedi és ajkai csoportról is.

A megnyitón hegedűn közreműködött Kissné Laczay Ágnes, Szíjártó Krisztina és Angermayer Judit. A kiállítás október 10-ig látogatható.