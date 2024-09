A győri tárlaton egy pazar terített asztal a talán legismertebb dekoráció, a Viktória-minta fejlődéstörténetét mutatja be

Forrás: Széchenyi István Egyetem/Adorján András

Lukács Eszter beszélt arról is, hogy az egyetem régóta szoros partnerséget ápol a porcelánmanufaktúrával. – A nagy múltú cég arra törekszik, hogy világszínvonalú termékeivel hírét vigye a magyar kultúrának az egész világban. Intézményünk küldetése hasonló: kiemelkedő oktatási és kutatás-fejlesztési tevékenységünk mellett hozzá kívánunk járulni közös értékeink megőrzéséhez és gyarapításához. Az általunk képviselt minőséget tükrözik a ranglistákon elért eredményeink is: egyetemünk a két legnagyobb nemzetközi felsőoktatási minősítő szervezet, a Quacquarelli Symonds és a Times Higher Education hét európai, szakterületi és világranglistáján szerepel. Ugyanakkor nemcsak az oktatásban és a tudományban, hanem más területeken is a világszínvonal elérését tűztük ki célul, legyen szó a zenei és a designképzések révén a művészetekről, egészségügyi vállalkozásainkról, a világ legjobb egyeteme, az MIT Catalyst Europe programja által is ösztönzött egészségtechnológiai innovációkról, sportcsapatainkról vagy a már tizennyolc egységből álló étteremhálózatunkról – részletezte, köszönetet mondva Simon Attila vezérigazgatónak, hogy oktatóként és vállalati partnerként egyaránt hozzájárul az intézmény céljainak megvalósulásához.

Egyetemi hangversenyterem, egykori zsinagóga egyedülálló tere ad otthont a Művészet és hit című kiállításnak, amely a Herendi Porcelánmanufaktúra alkotásait mutatja be a nagyközönségnek

Forrás: Széchenyi István Egyetem/Adorján András

Simon Attila beszédében kijelentette: kulturális missziójuk az, hogy a herendi porcelán hordozta értékeket megismertessék a nagyvilágban, és gyökereztessék meg azokat. Hozzáfűzte, hogy a manufaktúra mintegy kétszáz éve tartó sikeréhez sok-sok tényező együttes hatása kellett. A világkiállítások, a nagyszerű tradíciók, az erőteljes termékfejlesztési aktivitás, valamint a porcelán alapanyagok és csaknem kilencszáz szín titkos receptúrái egyaránt hozzájárultak a vállalat töretlen hírnevéhez.