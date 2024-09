A V’Art Művészeti Fesztivál egy négy zenei eseményt felsorakoztató programsorozat, amelyet a Mendelssohn Kamarazenekarból ismert várpalotai gordonkaművész, Kárász András Péter álmodott meg azzal a céllal, hogy szülővárosában így népszerűsítse a komolyzenét.

A tavaszi időszakban Mozart és Grieg műveit tolmácsolta a közönségnek az Auer Kvartett, az itáliai barokk gyöngyszemeit játszotta a Mendelssohn Kamarazenekar, de nagy sikert aratott az a produkció is, amelynek keretében Hegedűs D. Géza Kossuth-díjas színművész Ady Endre az első világháború idején írt verseit szavalta el Kodály Zoltán opus 7-es, duó hegedűre és gordonkára című kamarazenei művének tételei között.

A fesztivál napokban tartott zárókoncertjére is igazi kuriózumokkal készültek a művészek. A Kováts Péter, Kárász András Péter és Dani Imre alkotta trió műsorában felcsendült Joseph Haydn G-dúr No. 39-es számú zongoratriója, melynek zárótételét Rondo all’Ongarese-nek is szoktak nevezni, rendkívül virtuóz technikai elemei és verbunkos hangvétele miatt.

Az osztrák géniusz műve után következett Arno Babadjanian örmény származású zeneszerző 1952-ben komponált egyik legjelentősebb szerzeménye, az elégikus hangvételű fisz-moll trió, melynek hallgatása közben a zenén keresztül elénk tárul az örmények minden öröme és bánata.

Befejezésül Frank Martin Svájcban született komponista ritkán hallható, Trió népszerű ír dallamokra című műve csendült fel, melyben eredeti ír népdalokat felhasználva kalauzol el bennünket a mester egy rendkívül egyedi hangzású, különleges hangulatú zenei világba

A hangverseny után aztán ismét a boroké volt a főszerep. Ezúttal a Pázmándról érkező borász, Köllő Zsolt szakértő vezetésével lehetett megkóstolni a különböző tételeket.