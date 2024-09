Október 12-én a Kapolcsi Vásár színpadán fellép a Lakatos Mónika Folktrió is. Lakatos Mónika a magyarországi oláh cigány zene legrangosabb és legelismertebb előadója az egész világon, azok után, hogy 2020-ban elnyerte a világ legmagasabb világzenei elismerését, a Womex Életműdíjat. A díjat a világzene oszkárjaként is emlegetik, amelyet Mónika első cigány előadóként nyert el. FolkTriójával oláh cigány dalokat ad elő, amelyeket örömmel ízesít más nemzetiségek zenéjével is, figyelve arra, hogy saját kultúrájának zenéjét a hagyományok tiszteletével adja elő. Ebben a formációban is a vendég ütőhangszeres mellett férje, Rostás Mihály Mazsi kíséri gitárral és énekkel.