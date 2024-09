A csetényi Holitscher-kastély és Látogatóközpont a szeptember közepi hétvégén több programot, szórakozási lehetőséget kínál. Szeptember 13-án, pénteken 18 órától Kalap Jakab-koncertet élvezhetnek a kicsik. Szeptember 15-én, vasárnap 15.30-kor kezdődik Az ördög három aranyhajszála című meseszínházi előadás, majd 17 órakor a Paracetamol koncertje, amit táncház követ.

A csetényi meseszínház legutóbbi parádés előadásán A bolhabőr cipő történetét ismertük meg, új darabjuk premierjén nem a királylány, hanem az ördög hajáról lesz szó

A Paracetamolról

A paracetamol fájdalom- és lázcsillapító gyógyszerhatóanyag, a Paracetamol pedig egy hollandiai együttes, tagjai csaknem négy éve játszanak együtt a jelenlegi felállásban, de ez olyan érzés számukra, mintha mindig is együtt lettek volna. Nemcsak zenésztársak, hanem jó barátok is, szinte testvérekké kovácsolta őket össze az élet. A közönség is ezt érezheti, amikor húzzák a muzsikát. Egy élő és virágzó hagyomány részeinek tudhatják magukat azzal, hogy történelmi társastáncokhoz írnak új zenét, és ezt hordozzák szerteszét Európában, ahol ezeket a társas táncokat már évszázadok óta a királyi udvarok báltermeitől elkezdve a legkisebb falvak poros utcáiig táncolták.

Szeptemberi vigasságok a bakonyi kastélynál – Koncertet adnak és táncot tanítanak a Paracetamol együttes tagjai; egyikük Csetényben nevelkedett

Fotó: szervezők

Történelmi társastáncok

Az együttes hölgy tagja Csetényben élt gyerekkorában, ezért szívesen tér ide vissza most, amikor zenekara épp Magyarországon turnézik. A bakonyi faluban koncertet ad társaival és táncokat tanít az érdeklődőknek. Ezek a nyugat-európai polgáriasodott néptáncok sokkal kevésbé virtuózak, mint a magyar figurák, és a rögtönzést, az improvizációt nélkülözik. Általában egyszerű alaplépésekből állnak, a táncosok kötött rend szerint sorakoznak fel, és többször helyet cserélnek, többször ismétlődnek a lépések, a helycserék egyszerű rend, koreográfia szerint. Előnyük ezeknek a táncoknak, hogy nem kell előképzettség az eljárásukhoz, azonnal és könnyen megtanulhatóak, és gyönyörűek a hozzájuk illő dallamok.

A csetényi Holitscher-kastély

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A leghumorosabb meseszínház

A csetényi meseszínházat mintegy tíz éve alapították meg a bakonyi faluban. Amatőr társulata minden esztendőben egy új darabot állít színpadra, a helyiek örömére. Igazából produkcióikat a gyerekeknek szánják ajándékba, ám annyira humoros szöveget ír hozzá egyik tagjuk, hogy a felnőttek is dőlnek a nevetéstől a közönség soraiban, ráadásul a poénok intellektuális kihívást jelentenek. Tavaly A bolhabőr cipő című előadást láthattuk tőlük, Borzaváron is, idei premierjüket most hétvégén tartják meg, ebben az ördög hajáról lesz szó.