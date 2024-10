A tapolcai alkotó, Szőrös Melinda előre megrajzolt kavicsokkal érkezett a kézműves kavicsfestő foglalkozásra, hogy az első lépéseket is könnyen megtanulják a résztvevők. A gyerekeket a szülők is elkísérték, néhányan maguk is megpróbálkoztak a kavicsfestéssel.

A kisapáti gyerekek hamar megszerették a kavicsfestést

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

Az eseményen elhangzott, a kavicsfestéshez az akril a legalkalmasabb festék. Az akriltollakkal való önálló rajzolás, színezés sem okozott gondot senkinek, sőt, a gyerekek a kavicsok mostanában divatos vándoroltatása felől is érdeklődtek.