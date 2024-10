Köszöntötte a résztvevőket Oros Sándor, a könyvtár igazgatóhelyettese is, aki hangsúlyozta, hogy szívesen látják a Cserháti Könyvszalont, ami igazán a könyvtárba való rendezvény. Miután a befogadás a felek közös megegyezésével megtörtént, kezdetét vette a rendezvényfolyam immár 21. alkalma, melynek célja az volt, hogy megismerkedjünk egy ifjú kutató kötetben is megjelent eredményeivel, ami egyben egy olvasmányos kortörténet. A kötet – A vadon legeltetése. Fás legelők, erdei legeltetés és pásztorvilág a Bakony és Balaton vidékén és azon is túl – szerzője Varga Anna etnobiológus. Mint elhangzott, nagyon tehetséges, sokoldalú kutató, aki maga is hangsúlyozta, sok segítőjével közös munkájuk eredménye a könyv. Ezért tartották a bemutatót egy kerekasztal-beszélgetés keretében. A beszélgetést Lipéczné Karsai Henriett, a Laczkó Dezső Múzeum néprajzos osztályvezetője irányította. Ahogy mondta, egyelőre inkább rajongóként, mint kutatóként. Ő többek között régóta szervezője az évi pásztortalálkozóknak is. A szerzőn kívül részt vett a beszélgetésben Sonnevend Imre, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park nyugalmazott igazgatóhelyettese, Sófalviné Tamás Márta, a szentgáli pásztorcsaládok képviselője, továbbá ott ült a hallgatóságban S. Lackovits Emőke néprajzkutató, a téma nagy ismerője, és mint kiderült, nagyon sokan az állattartás, a gyapjúkereskedelem stb. korábbi időszakának ismerői, résztvevői.

Azt hinné az ember, hogy modern korunkban érdektelen egy olyan téma, mint a legeltetés és a hozzá tartozó pásztortársadalom élete, de ez a rendezvény olyan ablakot nyitott a múltba, amibe jó lenne, ha mindenki belenézne, még ha a mesterséges intelligenciával való együttműködés lehetőségein töpreng is. Szó volt arról, hogy mennyire más feltételeket jelent állatokat (sertést, szarvasmarhát, illetve birkát, kecskét) legeltetni egy alföldi pusztán, egy fás legelőn vagy éppen a Bakony erdeiben. Ám mivel a kutatási terület vármegyénk volt, a megszületett beszámoló a Balaton-felvidék, a Bakony elmúlt évszázadaira terjedt ki. Bár nem nagyon hallani róla, nem csak juhászok, de juhászasszonyok is foglalkoztak legeltetéssel, továbbá minden mással, ami e foglalkozásnak része volt. Vigyáztak az állatokra, a területre, amelyen legeltettek, kezelték a kifejt tejet, amit fel is dolgoztak, és például gyógyítani is tudták állataikat. Arról nem is beszélve, hogy kiválóan főztek a sok megevett gyógynövénytől jóval ízletesebb húsból, ami iránt nem csak volt, ma is van igény. A gasztronómia művészetén túl, a pásztorok, juhászok egy része (ahogy ma mondanánk) fafaragó népi iparművész is volt, sokan szépen énekeltek, vagy mint Sófalviné Tamás Márta anyukája, Vilma néni, írt is. Vilma néni értékes örökséget hagyott a lányaira, például Mártára, aki maga is megismerte egy juhászasszony feladatait. Korábban pedagógusként, alpolgármesterként, mellette önkéntes népművelőként – ahogyan ma is – igyekezett mind többekkel megismertetni a hajdani Szentgál község és környéke életét, hagyományait a kisnemesi léttől a juhászlétig. A könyvszalonba ezúttal édesanyjáról készült portréfilmet, könyveiből példányokat hozott, faragott pásztorbotokat, csanakot, csutorát, továbbá az általa vezetett Szentgáli Pávakörrel juhásznótákat énekeltek.