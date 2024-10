Azt írták, mintegy 200 program és több mint 20 ezer néző. Koncertek, színházi előadások, gyerekprogramok, kiállítások és ismeretterjesztő előadások várták idén az érdeklődőket többek között Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron és Alsóörsön. Számos előadást telt ház kísérte. A Kultkikötő 19. nyári évad közönségdíjait Nagy Viktor alapító igazgató színházi előadás kategóriában Mucsi Zoltánnak az Egy életem önálló estért, koncert kategóriában Farkas Róbertnek a Budapest Bár zenekar vezetőjének és gyerekelőadás kategóriában a Kippkopp és Tipptopp előadás rendezőjének és előadóinak Mórocz Adriennek, Kövesi Csengének és Hevesi Lászlónak adta át.

Mucsi Zoltán még az évad kezdete előtt mesélt kételyeiről az előadással kapcsolatban: “Három okból is különleges számomra ez a produkció. Egyedül állok a színpadon, egy teljesen új műfajt próbálok ki, ráadásul saját magamról beszélek. Mindhárom komoly kihívás volt. Meglehetősen szemérmes embernek gondolom magam, így okozott némi fejtörést, milyen lesz, ha nekem a színpadon magamról kell másfél órát pampogni. Vajon tart erre igényt a közönség?” A nézők körében nagy sikert aratott előadást Balatonszárszón mutatták be, majd ismét itt teltek meg a nézőtér sorai a Budapest Bár zenekar koncertjén. A csapat 17 éve az egyik legeredetibb és legérdekesebb magyar zenei formációnak számít, visszajáró vendégei a Kultkikötőnek. Idén is két helyszínen arattak elsöprő sikert. Gyereknevetés és véget nem érő taps fogadta az idén debütáló Kippkopp és Tipptopp előadást, az Összpróba Alapítvány és a Thália Színház koprodukcióját. A színpadon a Marék Veronika könyvekből jól ismert komplett kis univerzum tárul a gyerekek elé: hangyák, pókok, békák, bogárkák és a gesztenyegyerekek, amiket az írónő az egyik elhasalása alkalmával álmodott meg a fűszálak között. Ennek a komplett

univerzumnak a felnagyított mása elevenedik meg dalok, játékok és végtelenül ötletes jelmezek és díszlet kíséretében. A Kultkikötő az elmúlt 19 évben mindig arra törekedett, hogy minőségi szórakozást hozhasson el a nyaraló közönségnek a Balaton partjára. - Bár csak három kategóriában adunk át díjakat, de hálásak vagyunk minden művésznek, aki alkotásaival és tudásával hozzátett az idei évad sikereihez, mondta Nagy Viktor.