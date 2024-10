Hutások nyomában címmel családtörténet-kutató workshopot tartanak a lókúti közösségi színtérben október 5-én, szombaton 10 órától. A bakonyi falvak család- és helytörténeti kutatásához szorosan hozzátartozik a bakonyi üveghuták története. Most az Országos Könyvtári Napok programjában Váliczkó-Lipp Mária lókúti helytörténet-kutató és Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid családtörténet-kutató műhelymunkára várja az érdeklődőket. A hutás családokról elérhető forrásokról lesz szó többek közt és várják azokat is, akik most kaptak kedvet családjuk múltjának feltérképezéséhez. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.