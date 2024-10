Keresik a negyvenéves helybelieket a Bakonyi Mustra szervezői, azokat, akik a településhez hasonlóan kerek évfordulóhoz érkeztek, ugyanis Zircet negyven esztendeje avatták várossá és ezt a helyiek ezen a szombaton is megünneplik. Reggel múltidéző kiállítás nyílik a városházán.

A ciszterci apátság előtti téren egykor hatalmas vásárokat tartottak Zircen, többek közt Szent Mihály napjához kötődően. Képünk a Reguly-múzeum korábbi időszaki kiállításán készült

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Zirc különleges hely. A Bakony fővárosa, hazánk legmagasabban fekvő városa, öt kilométeres körzetében ered három patak, a Cuha, a Gaja és Gerence. Jelképe a ciszterci apátság kéttornyú temploma, és a monostor arborétuma különleges hely, a térség pedig egy igazi túraparadicsom. A Bakonyi Mustra szervezői a következőképp fogalmazták meg ezt: "Valaki meg tudja-e mondani, mitől van az a bizsergető érzés a szívünk tájékán amikor a világ túlfeléről hazaérkezünk Zircre? Szippantunk egy jó nagyot a Bakony éltető levegőjéből, iszunk egy jó nagyot forrásaink bársonyos vizéből, de még hiányzik valami. Nézz körül, hát az emberek! András bácsi, Mariska néni és Eszterke a szomszéd utcából. Kisvárosunk 40. születésnapján ünnepeljünk hát együtt és énekeljünk közösen a zirci kórussal, mert Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát..."

"Mitől is olyan különleges számunkra a Bakony ezen csodálatos ékszerdobozkája? Annyi bizonyos, hogy a kisvárosunkat körbeölelő erdeinket nézve büszkeséggel tölt el minket, hogy itt élünk, itt az otthonunk. A Bakony a mi éltető oxigénpalackunk." Aki szeretne többet tudni róla, a szombati eseményen számos programot élvezhet. Kakukkfű tanár úr, azaz Somogyi Tamás mesterszakács bakonyi sváb ételeket készít, vadételeket szintén kóstolhatunk majd és a tortaszelést is érdemes lesz megvárni. A gyerekeket olyan játékos kihívások várják, amelyek révén az egykori pásztorok életét ismerhetik meg az érdeklődők. Láthatják a régi szántóföldi vasparipákat is. Ezek a programelemek azért illeszkednek jól az eseménysorba, mert az egykori Szent Mihály napjához kapcsolódó, a számadáshoz, a terménybetakarításhoz kötődő hagyományokat is fel szeretnék idézni ezen a szombaton.

Régi szántóföldi eszközök. Képünk a tési Cseszneki Ferenc gyűjteményében készült

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A Katáng zenekar a gyerekeknek írt dalokon, megzenésített verseken keresztül kíván szólni a családokhoz. Sajátos zenéjük a kelta, a magyar, a klezmer és a balkáni népzene hangulataiból merít és jeles magyar költők verseiből táplálkozik. Bensőséges hangulatú dalaikból mesék kerekednek ki, amelyek megmozgatják a fantáziát. Ennek a világképnek fontos eleme a természet szeretete, az állatok, a növények, a természeti jelenségek, így a folyók, a források, az erdők, a mezők világa.