Balatoni nő a híres tévéműsorban

Balatoni nőt is meghívtak a Dancing With The Stars című televíziós műsor stylistcsapatába. A balatoni nő, Vincze-Bor Viktória, balatonalmádi egyedi divattervező is készíti a résztvevők különleges ruháit a híres tévéműsorban.

Fotó: TV2

Balatoni nőként nagyon örülök a felkérésnek, melyet rendkívül megtisztelőnek tartok, fogalmazott Vincze-Bor Viktória, aki október 23-án utazott el Budapestre, hogy dolgozzon a Dancing With The Stars című műsor stylistjai között. Balatoni nőt is meghívtak a híres táncos tévéműsor stylistcsapatába

Fotó: Kovács Erika Azt mondta, már korábban is kapott felkérést a munkára, amely rendkívüli gyorsaságot, precizitást és kreativitást igényel. A résztvevők ruhái különlegesek, tele vannak flitterrel, gyöngyökkel, ráadásul testre simulóak, a gyors és feszes mozdulatoktól szakadhatnak, pattanhatnak, mindezt azonnal és tökéletesen ki kell javítani. Viktória kiemelte. a műsor szombaton kezdődik és nyolc héten át nagyon kemény munkát igényel. A balatoni egyedi divattervező bemutatói Vincze-Bor Viktória már több bemutatót tartott a Balatonnál, podcastet is készítettünk vele és megírtuk róla, elkötelezettje a fenntarthatóságnak, annak, hogy ruhát ne dobjunk ki, hogy ezzel ne keletkezzenek újabb hulladékhegyek, mint a világ több országában. Javasolta, a meglévő holmikat szabjuk, varrjuk, variáljuk egymással, lényeg, hogy minél kevesebbet vásároljunk, ami pénztárcakímélő is egyben.

