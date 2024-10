Porszívó lobogtatta a vörös zászlót 1973-ban a veszprémi Dimitrov átadásán 1973 novemberében adták át a megyei művelődési házat, amely „a bolgár nép nagy fia”, Georgi Dimitrov nevét vette fel. Az intézmény ünnepélyes átadásán a Nagy Októberi vörös zászlót szélgép híján – nagy tanakodás után – egy porszívó kiáramló levegője lengette, a gép hangját pedig pokróccal és zenei aláfestéssel tompították. Az intézménynek fénykorában több ikonikus figurája volt. Egyikük Marisa, a lengyel grafikus, akinek fekete uszkárjai belakták a földszinti tereket. A gondnoki lakásban pedig Bíró Mari élt családjával, aki éjjel-nappal vigyázta a házat. Hogy ki is volt valójában Gerorgi Dimitrov, arról többek szerint a veszprémiek is csak találgattak ’73-ban, de még napjainkban is sokaknak homály fedi a névválasztás miértjét. Ha érdekli a teljes történet, a kisalfold.hu oldalán olvashatja el!