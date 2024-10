Vannak filmek, amelyeknek egyes mondatai szállóigévé válnak.

A Tom Hanks második Oscar-díját elhozó Forrest Gump esetében például ilyen filmtörténeti nagy mondat például ez:

Az élet olyan, mint egy doboz bonbon: sosem tudhatod, mit veszel ki belőle

ami az amerikai filmintézet 100 híres hollywoodi filmidézetét összegyűjtő listáján a 40-ik.

De bőven van még mit idézni a filmből: "Én nem vagyok egy okos ember, de azt tudom, hogy mi a szerelem" vagy "Van úgy, hogy az embernek nincs elég köve" és persze ott a híres

Fuss, Forrest! Fuss!

A Robert Zemeckis által rendezett, Winston Groom 1986-ban megjelent regényéből készült, egy csekély értelmű, de annál jobb lelkű férfi életét a 20. század második felének történelmi viharai között elmesélő film harminc évvel ezelőtt meghódította a közönséget: az 55 millió dollárból készült filmre világszerte 677 millió dollár értéken váltottak jegyet – és bár sokan úgy vélik az érzelmeket túlfokozó, de a klasszikus és konzervatív, normális emberi értékek mellett határozottan állást foglaló Forrest Gump maga is egy doboz bonbonhoz hasonlít, Zemeckis filmje tagadhatatlanul a hollywoodi filmtörténet modern klasszikusa, az amerikai popkultúra megkerülhetetlen állomása és hivatkozási pontja.

A most 30 éves (magyarországi bemutató: 1994. június 23.) filmmel kapcsolatban az Origo gyűjtött össze 10 érdekességet: olyan dolgokat, amiket nem biztos, hogy tudott a Forrest Gumpról.

Forrest Gump: nem Tom Hanks lett volna a főszereplő és további érdekességek

Eredetileg nem is Tom Hanks lett volna a főszereplő. A gyártó The Tisch Company (illetve a producerek: Wendy Finerman, Steve Tisch és Steve Starkey) elsőként azt szerették volna, ha John Travolta alakítja a címszereplőt, de az épp ekkoriban a Ponyvaregénnyel újból reflektorfénybe kerülő színész lemondott a lehetőségről, amit (számos interjúban elmondva) a mai napig hatalmas hibának érez, és tekintve, hogy a szereppel végül Hanks nyert Oscar-díjat, kétségkívül hatalmas hibát vétett Travolta azzal, hogy visszadobta a forgatókönyvet. Travolta után Bill Murray, Chevy Chase, Matthew Broderick és Sean Penn is szóba került, míg a film alapjául szolgáló regény szerzője, Winston Groom azt szerette volna, ha John Goodman alakítja az együgyű, ám jószívű főhőst. Végül a forgatókönyv eljutott Tom Hanks kezébe is, aki elolvasta, és mintegy másfél óra gondolkodás után igent mondott, igaz, a figura erős déli kiejtésétől szeretett volna megszabadulni, de a rendező Zemeckis meggyőzte, hogy anélkül a karakter hiteltelen lenne, Hanks pedig kemény munkával sajátította el az alabamai tájszólást, állítólag az első három forgatási napon annyira nem ment neki, hogy minden felvett jelenet a kukába került.