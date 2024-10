A Freskók dallamai Sümegen című projekt komplex programokat kínál a közösség számára, miközben a nemzeti értékeink, hagyományaink és a helyi értéktárak gyűjtőmunkájának fontosságát hangsúlyozza.

A „Freskók dallamai Sümegen” projektben helyi csoportok is bemutatkozhatnak

A freskók megőrzése a cél

A program fókuszában a híres Maulbertsch freskók állnak, innovatív módon zenei köntösbe öltöztetve. A program különlegessége egy komolyzenei produkció, amely a templomi környezetben megszólaltatja a freskókat, kivetítéssel és zenei aláfestéssel, megjelenítve Maulbertsch különböző freskóit más helyszínekről is. A produkció további lehetőségeket rejt magában, többek között klip formájában, amely könnyen adaptálható más helyszínekre és akár iskolai oktatásban is alkalmazható.

A rendezvény további programelemei közé tartozik egy települési séta, amely során a résztvevők felfedezhetik Sümeg értékeit, valamint az Értékasztalok a Palotakertben, ahol helyi amatőr csoportok és közösségi előadások színesítik a napot.

Kiadvány és online jelenlét

A programhoz kapcsolódóan egy színes kiadvány is készül, amely nemcsak a freskókat és azok zenei megközelítését mutatja be, hanem QR-kódokkal bővített tartalmakra is utal, elérhetővé téve az új weboldalon keresztül. A cél, hogy minél szélesebb közönséghez jusson el Sümeg gazdag kulturális öröksége. Sümeg városában 2016 óta nagy hangsúlyt fektetnek az értékek gyűjtésére, amely közösségi összefogás eredménye. A fiataloktól az idősebb generációkig mindenki részt vesz az értékőrző tevékenységekben, különböző pályázatok támogatásával, amelyek lehetővé teszik a kreatív munkaformák elsajátítását. Az Értéktár Bizottság aktív tagjai, köztük Mészáros-Harta Annamária és Sümegi Kata alelnökök, valamint Oszkai Réka elnök szervezi a programot, biztosítva annak magas színvonalát és sikerét.

A „Freskók dallamai Sümegen” nemcsak a helyi közösségek számára jelent majd maradandó élményt, hanem szélesebb körben is segíti a nemzeti értékeink megőrzését és népszerűsítését. Sümeg ismét bizonyítja, hogy az értékalapú közösségi projektek képesek hosszú távon is fenntartható kulturális örökséget teremteni.