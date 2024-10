Murvainé Gömöri Diána örömmel osztja meg a közösséggel, hogy idén első alkalommal megrendezésre kerül Veszprémben a Halloweeni csokoládé- és cukorkagyűjtés. Ez az esemény nemcsak a gyerekeknek szól, hanem a családoknak is, hiszen minden korosztály számára izgalmas programokat kínál.

Halloween Party Veszprémben

Fotó: Murvainé Gömöri Diána/Facebook

Elmondta, hogy idén rendezte meg először ezt az eseményt a Facebookon, és rengeteg jelentkező volt csínytevőnek és fogadó háznak is. A rendezvény célja, hogy „együtt ünnepeljük a halloween szellemét, és lehetőséget biztosítsunk a közös szórakozásra”. Diána bízik benne, hogy mindenkinek tetszeni fog, és jövőre még nagyobb lendülettel és annál is több színes programmal folytathatják.

Ha az idő hátborzongatóan hűvösre fordul, akkor a Dózsa téren mindenkit forró teával várnak.

Az esemény látogatása nem korhoz kötött, azonban kiemelte, hogy a kisgyermekek számra kötelező a felnőtt kíséret.

Fontos megemlíteni, hogy étkezésre és frissítőkre nincs lehetőség, mivel civil anyukaként saját zsebből támogatom az eseményt - fűzte hozzá Murvainé Gömöri Diána. Mint fentebb említettük, ha nagy sikere lesz az eseménynek, jövőre talán már frissítőket és étkezési lehetőséget is biztosítanak. Persze azt is fontos leszögezni, hogy a dózsavárosi közösség nagyon összetartó, és ha elakadt valamiben, mindig volt kihez fordulni, többek közt Hegedűs Barbara képviselő asszonyhoz is.

Halloween Veszprémben: cukorka- és csokoládégyűjtés, remélhetőleg nem utoljára

A Dózsa téren és a fogadóházaknál halloweeni díszítés fogadja majd a csínytevőket. - Mivel kisgyermekek is részt vesznek, kérjük a szülőket, hogy a díszítéseknél ne legyenek túl rémisztő elemek, hogy a gyerekek kedvet kapjanak a jövő évi rendezvényhez. Eddig 200 csínytevő regisztrált, plusz a kísérő szülők. A jövőre nézve még nem gondolkodtam komolyabban a folytatáson, hiszen sok minden múlik az idei esemény sikerén. Én bizakodó vagyok, és remélem, hogy minden jól fog működni, így jövőre is találkozhatunk! - fejezte be gondolatait a rendezvény főszervezője.

Mivel már így is túljelentkezés van, csak fogadó házak jelentkezését tudják fogadni. A rendezvény célja, hogy szórakoztató programokat kínáljon a résztvevőknek, és lehetőséget adjon a közösségi együttlétre. A szervezők remélik, hogy a halloween varázslata mindenki számára örömteli élményeket teremt, és hozzájárul a közösségi hagyományok ápolásához. Ez az esemény nagyszerű alkalom arra, hogy együtt ünnepeljük a különleges időszakot.