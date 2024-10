A Szent Margit Római Katolikus Óvoda idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, 1994 óta Veszprém egyetlen katolikus óvodájaként működik. Az intézmény a keresztény értékek mentén neveli a gyermekeket, és célja, hogy szeretetteljes, harmonikus légkört biztosítson számukra. A 2019-es teljes körű felújítás óta az épület korszerű, energiatakarékos megoldásokkal szolgálja a gyerekek kényelmét. Az óvoda különös figyelmet fordít a környezettudatos nevelésre, miközben a gyermekek egyéni fejlődésére és az iskolai életre való felkészítésre helyezi a hangsúlyt. Lapunknak Somogyi Eszter intézményvezető mesélt az elmúlt 30 évről, annak sikereiről és a jövő terviről.

–Intézményünkben már hagyomány, hogy minden kerek jubileumot megünnepelünk. – kezdte Somogyi Eszter. Az óvoda egyházi fenntartású intézmény, és a jeles eseménynek a (a rossz idő miatt. Sajnos elmaradt egy délutáni szülinapi udvari interaktív gyermekprogram, amit majd tavasszal fognak pótolni.) tornaterem adott teret. Rengeteg meghívott vendég vett részt a rendezvényen: Ovádi Péter, országgyűlési képviselő és kormánybiztos; Porga Gyula, Veszprém polgármestere; Sótonyi Mónika, önkormányzati képviselő, dr Udvardy György veszprémi érsek és dr Márfi Gyula nyugalmazott érsek. Az ünneplők közt rengeteg jelenlegi és egykori dolgozó; óvodás és szüleik foglaltak helyet.

–Ez mindig úgy történik, hogy az óvodásaink körjátékokkal színezett játékfűzért adtak elő a műsorban. Az egykor idejárók és szüleik is bekapcsolódnak a produkcióba, általában valamilyen verses, zenei előadással. A rendezvény pedig egy álló fogadással zárult. – mesélte el a részleteket az intézményvezető.

A harminc év alatt rengeteg felejthetetlen pillanat és emlék gyűlt össze, melyekre a beszélgetés alatt boldogan gondolt vissza Somogyi Eszter. – Az intézmény fennállása során 1200 gyermek nevelésével foglalkoztunk, ami azt is jeleni, hogy több, mint 2000 szülő bízta ránk gyereküket. – Az is sok minden elárul, hogy ebben a három évtizedben összesen 72 alkalmazott dolgozott ebben a létesítményben, most is van olyan dolgozó, aki már több, mint húsz éve van szolgálatban. (Dajkák, konyhai dolgozók, karbantartók, óvodatitkárok, óvodapedagógusok, köszönhető a remek munkakörnyezetek és a barátságos légkörnek.)