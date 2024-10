Táborosi László uzsai polgármester az idősek ünnepén arról beszélt, hogy fontosak az ilyen összejövetelek.

Az idősek ünnepén a 85 éves Gelencsér Józsefnét is köszöntötték

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Az idősek ünnepén vidámsággal kezelik a gondokat

– Kiszámítható volt a világ, nyugalmasak a hétköznapok, több idő jutott a családra, olvasásra, beszélgetésre. Mára ez sajnos nagyon megváltozott. Elzárkózunk, keveset találkozunk, beszélgetünk. A hírcsatornák, okostelefonok, a világháló nem a legjobb közösségépítő újdonságok, legfeljebb csak annyi jó tulajdonságuk van, hogy állandó tanulásra késztetnek. A mi generációnk volt talán az utolsó, amelyik átélte azt, amikor a modern kor vívmányai nélkül élhettünk nyugodtabb életet. Fontos feladatunk, hogy ebből minél többet próbáljunk átadni gyerekeinknek. A mai napnak szintén közösségépítő szerepe van. A programokra egyre nagyobb igény mutatkozik, ami jól látható a résztvevők számán. Talán újra igény lesz a személyes találkozókra, a közösségi programokra. Ebben nagy szerepet kapnak a civil szervezetek, köztük a nyugdíjasklubok, az idős, tapasztalt emberek – mondta a polgármester.

A Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete elnöke, Kálmán Béla úgy fogalmazott, hogy az idősek napja az ő tiszteletükről szól. – Magában foglalja az elfogadást, támogatást, szeretetünket, és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Mindarra az élettapasztalatra, higgadt bölcsességre, amivel csakis ők bírnak, és a türelemre, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. A világunk apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. Ők építették azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök példájából meríthetünk erőt, hitet, bátorságot. Az idősek világnapja 1991 óta számít ünnepnek az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) döntése nyomán. Tisztem ma, hogy a Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete nevében tisztelettel köszöntsem önöket e szép ünnep alkalmából. Önök már mind nyugdíjas éveiket töltik. Nem azért kelnek fel reggel korán, hogy munkahelyükre igyekezzenek, nem nehezül vállukra a munkahelyi felelősség terhe, elvileg nyugodtan élhetnek kedvtelésüknek. De csak elvileg, mert nem találok olyan nyugdíjast, akinek nincs dolga, gondja. Van, aki a nyugdíj beosztásával, más betegséggel küszködik, vagy nem győz a gyermekein, unokáin segíteni, mégis úgy érzi, hogy a család terhére van. És akad, akit az egyedüllét gyötör. Nehézségek közepette felnevelték, majd útjukra bocsátották gyermekeiket. Most pedig unokáik életét egyengetik türelemmel, alázattal. De ahogy az ősz is lehet szomorú, az önök életében is lehetnek nehézségek. Azonban azok megoldásában nagy segítségünkre vannak a települések polgármesterei, például, ha orvoshoz kell menni, vagy bevásárolni. Köszönet érte – mondta az elnök.