Október 28.

Elfogyott a könyvem, a Garázsmenet. Egy-két kósza példány még fellelhető, aztán passz. Illetve az van, hogy megpróbálok pénzt szerezni a második kiadás nyomdaköltségére. Közben újabb könyvterveken gondolkodom, az egyiket már hosszabb ideje dédelgetem. Egy Budapest-útikönyv lenne, vidéki emberek számára, ami eleve nem egy megszokott csapásirány, és arra koncentrálna, hogy például egy falun élő ember miként töltsön el egy hosszú hétvégét, vagy akár egy hét közbeni napot a fővárosban anélkül, hogy azonnal fejvesztve menekülne. A szintézisre abszolút alkalmas vagyok, tekintve, hogy Budapesten születtem, lehúztam ott harminc esztendőt, majd a következő három évtizedet kistelepüléseken úgy, hogy közben évekig nem jártam szülőhelyemnek még a közelében sem. Az életvitelszerű Veszprém vármegyei tartózkodás jogán nem érzem magam bebírónak, inkább lakosnak.

Már hosszabb ideje érlelődik egy Budapest-útikönyv ötlete

Fotó: Mediaworks

Mindez azért jutott újra eszembe, mert a napokban Pestre vetett a sors egy díjátadóra, mivel beadtam egy novellát egy pályázatra, amit abból az alkalomból írtak ki, hogy 140 éves a Keleti pályaudvar. Na, az egy kemény, radikálisan eklektikus hely még mindig, vagy még inkább, mint régebben. Viszont tele van izgalmas részletekkel, amelyeket érdemes felvillantani szokatlan szemszögből is. Aztán átugrottam a Városligetbe. Ami viszont olyannyira szenzációs, hogy még a projekt legkeményebb ellenzői is befejezték a károgást.

Mondjuk én most egy régi kedvencemben, a Műcsarnokban ragadtam egy délután erejéig. A hely mindig elkápráztat, az ember klasszicizál egyet a lépcsőn és már támadnak is a kortársak. Esetünkben Szerényi Gábor, Kulinyi István, Farkas Ádám és Keserü Ilona. Szerényivel egy ideig szegről-végről kollégák is voltunk a Magyar Nemzet magazinjánál, szeretem a grafikáit, ilyen egyszerűen, mert egyértelmű emóciókat vált ki belőlem. Olyanok a művei, mint ő maga: szelídek, derűsek, viccesek, bölcsek. Ráadásul véghezvitte azt a csodát ebben a fóbiák alatt roskadozó és borzalmasan, kasztosan belterjes művészeti világban, hogy megjelent a Nemzetben és az ÉS-ben is. Egyébként és ráadásul remekül ír, nem véletlen, hogy a toll az egyik fő motívuma.