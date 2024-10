A Kristályvölgy fényei című együttes tárlatot Rédling Nikoletta művelődésszervező nyitotta meg, miután a megnyitóünnepség résztvevőit Bati János, a művelődési ház intézményvezetője és Mészáros Gabriella művelődésszervező köszöntötte.

A Kristályvölgy fényei című kiállítás Herenden nyílt

Fotó: egyesület / Forrás: Napló

Kristályvölgy fényei bemutatkoznak Herenden

Rédling Nikoletta bemutatta a Kristályvölgy fényei című tárlattal érkezett egyesületet. Szólt arról, hogy az 1997-ben alakult csoportot korábban Varga Sándor, majd Tóth György, később Papp Béla vezette, aki a stafétát Gombosi Lászlóné Mariann-nak adta át. A kiállításon bemutatkozik Albertné B. Éva, Csarmaszné Réfi Erika, Gombosi Marianna, Kajdi Rita, Koronczai Márta, Kotsy Ibolya, László Éva, Helyes Zoltán, Ozorai Sándor, Szűcs Wagner Magdolna, Rábaközi Ilona, Deákné Pesti Magdolna, Varga György és Ványa Magdolna.

– Soha nem volt és ma sem könnyű egyesületet vezetni és működtetni, embereket összefogni, új célokat megvalósítani. Ez a tevékenység sokoldalúságot igényel, elkötelezettséget vár el és alapvető jellemvonássá teszi az odaadást, a másik iránti figyelmességet. A 27 éves egyesületnek már ezért is gratulálok. A csoport számos kapcsolatot alakított ki Ajka testvérvárosainak képzőművészeti csoportjaival – alkotótáborokat is szervezve –, tehát fontos közvetítő szerepet játszik a városok, népek, kultúrák között is. Emellett számtalan helyi rendezvényen közreműködnek és saját városi programokat szerveznek, többek között a hagyományos Kirakat tárlatot. Az egyesület a helyi társadalom számára a kulturális sokszínűséget igyekszik növelni programjaival, amelyek a társadalmi létet jobbá, élhetőbbé teszik, és reményeik szerint mindez a képzőművészet iránt érdeklődő újabb tagok csatlakozására is lehetőséget nyithat. Itt ma nem kellenek a dicsérő szavak, hiszen a képek megteszik azt helyettünk. Érezhető, hogy az alkotások egy-egy megismételhetetlen pillanat rögzített élményei. A vágtató időben megérintenek egy percet, és az a perc a festményeken kivirágzik. Az eltűnő megörökíttetik – mondta Rédling Nikoletta.