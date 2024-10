A Völgy Egyesület szervezte eseményre a MűvészVölgy Kúria és udvara megtelt érdeklődőkkel, a lila szájú gyerekek látványa mindenki arcára mosolyt csalt.

Lila szájú boszorkák lepték el Kapolcsot

Fotó: szervezők

Lila szájú kis boszorkák

A gazdag programkínálat idén is minden korosztályt vonzott, szép számmal érkeztek a térségből is érdeklődők. A nap e-bike túrával indult, majd délután a résztvevők kipróbálhatták magukat múmia készítésében, szemgolyó futamban, és a bátrabbak megmérettethették magukat a fánkevő versenyen is.

A kisebbeket és nagyobbakat interaktív gyerekkoncert szórakoztatta, míg a kreatív érdeklődők tökfaragásban próbálhatták ki ügyességüket. A rendezvény területén ugrálóvár és arcfestés, valamint kézműves-foglalkozások is várták a családokat. A gasztronómiai élményekről helyi vállalkozók gondoskodtak: a Sári család frissen sütött kürtőskaláccsal, míg a Kuthy Kávézó és Vendéglő szezonális őszi finomságokkal kényeztette a vendégeket. Vass-Csányi Katalin, a Völgy Egyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy örömmel látják, hogy rendezvényük sok családot vonzott Kapolcsra. – A halloween remek alkalom arra, hogy a közösség együtt szórakozzon és új élményeket szerezzen – mondta. Az ingyenes rendezvény ismét bebizonyította, hogy Kapolcs nemcsak nyáron, a Művészetek Völgye idején, hanem ősszel is vonzó célpont lehet a családok számára.