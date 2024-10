A Szindbád-vacsorákon rendszeresen Krúdy Gyulát megszemélyesítő Pócsik József kérdésünkre elmondta, megtisztelő számára, hogy megbízták a tavaly megújult városi könyvtár vezetésével. – Aki ismeri a korábbi tevékenységemet, az tudja, hogy korábban is rendszeresen megfordultam a könyvtár rendezvényein, sőt, több olyan program is volt, amikor együttműködtem a kollégákkal. Jól ismerem tehát az intézményt – jegyezte meg Pócsik József, aki kérdésünkre az elkövetkező időszak feladatairól is beszélt.

Pócsik József munkatársai, Éltető Erzsébet és Molnárné Csizmadia Jolán társaságában a várpalotai városi könyvtárban Fotó: Szabó Péter Dániel

– Az idei évre vonatkozó programterv már készen van, csupán meg kell valósítani, ám az sem kis feladat. A Krúdy Műhelyben újabb fotókiállítás várható, a kamaraterem pedig decemberben adventi tárlatnak ad majd otthont. A 2025-ös esztendőt pedig a könyvtár hagyományaihoz méltóan szeretnénk végigvinni. Minden hónapban egy-egy képzőművészeti kiállítással vagy akár zenei jellegű kisprodukciókkal, beszélgetős programokkal várnánk a művészetkedvelő közönséget, de természetesen a nálunk működő művészeti csoportoknak is otthont biztosítunk. A rendezvényeket a munkatársakkal együtt szeretném átgondolni, ez a következő hetek feladata lesz – mondta el lapunknak Pócsik József.