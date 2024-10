Az Sümegi Értékek II. című kiadvány célja, hogy erősítse a helyi közösség identitását, valamint szélesebb közönség számára is bemutassa Sümeg gazdag örökségét. A könyv a helyi közösségek, iskolák és kulturális intézmények számára válik elérhetővé, de rendezvények és kiállítások keretében is terjesztik. Ezzel nemcsak a helyi identitás erősítéséhez kívánnak hozzájárulni, hanem Sümeg turisztikai vonzerejét is növelni szeretnék.

Az értéktár munkája továbbra is meghatározó szerepet játszik a város kulturális életében, elősegítve a közösség összetartozásának erősítését és a helyi értékek megőrzését. A bizottsági tagok várják a további javaslatokat, hiszen a települési értkékek gyűjtése folyamatos feladat.