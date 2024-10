A legfontosabb mondatok mindig terített asztal mellett hangzottak el

Azon keresztül, hogy ki hogyan és hol eszik meg egy tányér ételt, mindent el lehet mondani az adott emberről, társadalomról, lecsúszó dzsentriről, felkapaszkodó újgazdagról, vagy éppen a szegény parasztról. Ahogy Móricz Zsigmond is tette ezt. Megfigyelhetjük a dramaturgia mesterénél, Molnár Ferencnél, hogy a legfontosabb mondatok mindig terített asztal mellett hangzottak el, ahogy otthon is. Az étkezés, az evés, a gasztronómia arra jó az irodalomban, hogy könnyen be tudjunk kapcsolódni a témába. Legalábbis a legnagyobbak így használják. Krúdy Gyula a nosztalgiák mestere volt, a hangulatok megteremtéséhez értett. De óvnék mindenkit, hogy gasztronómiai szakirodalomként használja a könyveit, mert nem tud jól bemutatni egy ételleírást. A töltött káposztából kihagyja a tölteléket. De ő nem ezért zseniális, hanem mert egy evésen, egy gasztronómiai tárgyjeleneten keresztül olyan nosztalgiát tud teremteni, amivel szívesen azonosulunk. Pedig ezt akkor tette, amikor neki már nagy lakomákban nem nagyon volt része. A gasztronómia nála, mint a nagyevő férfiak estében a férfierőről szól. Ennek az elmúlásáról, hanyatlásáról. Hiszen, ha már nem tud annyit enni valaki, az azt jelenti, hogy a férfiereje elszáll és már lassacskán közeledik az elmúlás – magyarázta Nyáry Krisztián. Hozzátette, hogy ha a fentiek megfőzhető, korrekt receptek lennének, akkor az szakácskönyv lenne, nem pedig irodalom. Ami nem jelenti azt, hogy nagy írók ne tudnák ezt úgy csinálni, hogy az néprajzi jellegű receptként is ne állná meg a helyét. – Tömörkényi István vagy Móra Ferenc ételleírásából lehet főzni. De a legtöbb író nem ilyen, hanem számukra ez egy eszköz, egy téma. Krúdynál sokkal jobban értett a gasztronómiához Jókai, de az ő kötetét se használjuk szakácskönyvnek, mert ha valamiről csak másodlagos információi voltak, akkor azt kitalálta. Írja például, hogy egy ortodox zsidó család sóletet eszik, de kihagyja belőle a babot. Mert fogalma sincs róla, hogy a sólet micsoda, de tudja, hogy az egy hangulat. Az általuk írt könyvek nem arról szólnak, hogy megfőzhető recepteket találunk bennük, hanem arról, hogy valami mindannyiunk számára otthonos tapasztalatot arra használ az író, hogy beszippantson bennünket és ott legyünk a történetben – mondta Nyáry Krisztián. Az író beszélt következő, a jövő hónapban megjelenő könyvéről is, amely kicsit a fentiekhez hasonló témájú lesz. – Írók, művészek és kávéházak kapcsolatáról szól. Volt nagyjából kétszáz év a magyar kultúrtörténetben, amikor művészek, elsősorban az írók második otthonukként használták a kávéházakat. Ebből száz év nagyon intenzíven a kávéházakban telt el, kis túlzással Petőfi korától Radnóti koráig. Volt egy felvezető ötven év Batsányi korától a hetvenes, nyolcvanas évekig, a szocializmus idején pislákolva, az eredeti kávéházi világ halvány visszfényeként, de mégis működtek kávéházak, ahova Csoóri Sándortól Konrád Györgyig sokan eljártak. Úgy működtek, mint az antik agóra, hogy ott bárki bárkivel találkozhatott és témát, kapcsolódási pontokat talált. Ennek már vége, és bár vannak újra irodalmi kávéházak, de teljesen másként működnek. Inkább rendezvényhelyszínek, nem pedig az írók, művészek nappalijai. Ez főként közép-európai jelenség, ilyen típusú kávéházak inkább az Osztrák–Magyar Monarchia területén működtek.