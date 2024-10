A Dunántúl első kőszínháza Balatonfüreden épült meg 1831-ben, így a kezdetekkor Füredet látogatták előszeretettel a nevesebb színésznők. Szőllősy Nina (1843–1861) sírja az arácsi temetőben található. Nina egy ismert színészcsalád sarjaként már ötévesen színpadon állt. Latabár Endre neves társulatának lett tagja, és elsősorban népszínművekben, operettekben szerepelt. Fellépései mellett elbeszéléseket, verseket írt neves hazai lapokban. Balatonfüreden többször megfordult, fellépett a kőszínházban is. Végül tüdőbaját is Füreden igyekeztek gyógyíttatni. Sajnos sikertelenül, így lett végső nyughelye az arácsi temető. Szőllősy Nina mellett még két másik fejfát is láthatunk: Szilágyi Nináét és Balla Béláné Gildai Ernesztináét. A szintén Füreden gyógyulni vágyó fiatal színésznők a korában jóval ismertebb Szőllősy Nina mellett nyugszanak. Sírjaikat az 1980-as években felújították, emlékhelyként tisztelik.

A Balaton látványa és hangulata a 19. században is megigézte az embereket, köztük ismert színészeket, színésznőket

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A Balatonfüreden villát vásároló, s a tó gyógyítóerejét több nyáron keresztül élvező, ünnepelt „díva”, a „nemzet csalogánya”, Blaha Lujza (1850–1926) Balatonfüred híres és büszke lakója volt. Korának legismertebb és legkedveltebb színésznőjének számított. Füredi villáját 1893-ban vette meg férjével, Splényi Ödön báróval. Nyarait 23 éven keresztül itt töltötte. A Füred központjában található villa szerény, de kényelmes volt az egész család számára: szépen berendezett szalon, vendég-, könyvtárszoba és hálók álltak rendelkezésükre. Kertjében gyönyörű rózsák nyíltak.

A színésznő Balatonfüred társasági és fürdőéletének egyik központi alakja volt, fellépett a nyári színházban, lányával többször részt vettek az Anna-bálon. Saját vitorlás hajóval is büszkélkedhetett, amelyet Olyan nincs néven keresztelt el. Balaton-szeretetéről így szólt naplójában: „Sohase hittem, hogy a Balaton vize oly csodás hatású legyen. Úgy voltam vele, mint a kislány az első szerelmével – én is elmondhattam a költővel: meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt. Ezután már szorgalmasan fürödtem és sétálgattam, egyszóval egészségem rövid időn helyreállott, a nyarat igen kellemesen töltöttük. Szeptember első napjaiban tértem haza. Utolsó fürdésem alkalmával megöleltem, megcsókoltam a Balatont. Hazaérve elhatároztam, hogyha Isten éltet, hát a jövő nyarat ismét Balatonfüreden töltjük.”