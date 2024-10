A Művészetek Háza Veszprém fennállása óta a város irodalmi életének motorja. Az intézmény még az ezredfordulón alapította meg a Vár Ucca Műhely című folyóiratot. Ennek most a 85. számát – amelyben többek között a Magyarországon is népszerű amerikai költő-író, Charles Bukowski műveinek fordításai találhatók – vehetik a kezükbe az olvasók. A Művészetek Háza gondozásában jelenik meg a Botár Attila gyermekverseit tartalmazó, Csontos Katalin illusztrálta Holdban dobszó című kötet is, amelynek bemutatója október 14-én, 13 órakor lesz a veszprémi Hriszto Botev Általános Iskolában. Október 15-én folytatódik az Olvasólámpa sorozat. A téma ezúttal Hamvas Béla és a bor lesz. Utóbbit nemcsak szóban idézik majd meg a résztvevők, hanem a poharaikba is kerül majd belőle.